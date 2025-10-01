Double dose de MARVEL Cosmic Invasion ! Le beat’em up néo-rétro qui célèbre les différents âges d’or de MARVEL s’offre aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce explosive doublée d’une démo jouable, disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur Steam. MARVEL Cosmic Invasion est prévu pour cette année sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox.

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Combattez dans les rues de New York et jusqu’aux confins de la Zone négative pour empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos, avec des combats en défilement latéral inspirés des grands classiques du genre.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs superpouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts. Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.