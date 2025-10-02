L’éditeur Headup et le studio com8com1 Software viennent d’annoncer la sortie console de leur FPS roguelite Bloodshed, déjà passé par une phase d’Early Access sur PC avant un lancement réussi cet été. Le jeu débarquera sur Nintendo Switch le 23 octobre 2025.

Mélange explosif de combat FPS nerveux, de progression roguelite et de chaos à la sauce “Survivors-like”, Bloodshed plonge les joueurs dans une arène gothique infestée de cultistes fanatiques, de morts-vivants et de créatures cauchemardesques. Le but ? Survivre le plus longtemps possible, tout en améliorant ses compétences et en forgeant son arsenal idéal.

Bloodshed est une fusion exaltante d’élements Roguelite et de combat d’action FPS « Survivors-like » aux visuels retro. Faites face à des hordes infinies de morts-vivants, collectez des points d’expérience et améliorez vos compétences et armes pendant le combat afin de survivre jusqu’à l’aube. Même après votre mort, vous garderez votre argent durement gagné qui peut être échangé contre des améliorations persistantes et du contenu à débloquer, vous permettant de progresser un peu plus à chaque fois tout en ajoutant de la profondeur au gameplay.

Affrontez la menace maléfique de la secte, dont les membres poursuivent un plan sinistre visant à ressusciter une divinité ancienne pour déclencer l’apocalypse. Battez-vous contre de nombreux cultistes, des morts-vivants, des démons, et d’autres créatures de la nuit, et (r)envoyez-les dans leur tombe !

Chaque ennemi présente un défi unique et nécessite une stratégie spécifique. Vous feriez mieux de vite vous-y préparer, car ils arrivent en masse !

Bloodshed propose un éventail varié de personnages, chacun doté de capacités et styles de jeu, offrant une expérience de jeu personnalisée. Avec une vaste sélection d’armes et de compétences à votre disposition, vous pouvez expérimenter différentes combinaisons afin de trouver la stratégie idéale pour votre survie.

Avec un peu de chance et la bonne stratégie, vous ne flancherez pas devant les hordes des ténèbres !

Même la mort n’arrête pas votre progression. Des améliorations persistantes, du contenu débloquable, et des évolutions continues vous attendennt dans Bloodshed, avec la capacité d’échanger de l’argent durement gagné en échange d’améliorations permanentes. Vous pouvez également accomplir les objectifs optionnels pour débloquer de nouvelles compétences et fonctionnalités, vous assurant que chaque partie vous mène un peu plus loin dans le monde obscur de la secte.

Fonctionnalités principales :