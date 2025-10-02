Skybound Games, le développeur Nice Dream et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que les précommandes de l’édition physique de Goodnight Universe pour PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 sont disponibles dès aujourd’hui. De plus, une nouvelle démo du jeu est désormais disponible sur Steam avant le Steam Next Fest, offrant aux joueurs un aperçu de 20 minutes de quelques scènes clés du début du jeu. La démo permet aux joueurs de tester certaines des nouvelles façons innovantes dont Nice Dream a utilisé la caméra pour le gameplay et la narration.

Les éditions physiques Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 de Goodnight Universe seront disponibles le 9 décembre. Les éditions physiques comprendront le jeu de base, ainsi que des codes numériques pour la bande originale du jeu et un artbook présentant les illustrations originales de l’équipe Nice Dream.

Développé par les créateurs de Before Your Eyes, récompensé aux BAFTA Awards, Goodnight Universe, lauréat du Tribeca Film Festival, raconte l’histoire d’Isaac, un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques. Ce que vous désirez le plus, c’est être aimé et accepté par votre famille, mais une société technologique secrète veut vous garder pour elle. Sur les plateformes compatibles avec les caméras, le jeu propose un mode immersif « caméra comme manette » qui permet aux joueurs d’interagir à l’aide de leurs yeux et de leurs expressions, développant ainsi l’utilisation innovante de la technologie basée sur les caméras qui fait la renommée de l’équipe de développement.

Le casting principal comprend Lewis Pullman (Thunderbolts*, Top Gun Maverick) dans le rôle du personnage principal Isaac, ainsi que Kerri Kenney-Silver (Reno 911, The Four Seasons), Al Madrigal (The Daily Show, Lopez vs. Lopez) et Tessa Espinola (S.W.A.T, The Big Show Show) dans les rôles de la famille d’Isaac. Beau Bridges (Matlock, Homeland), Timothy Simons (VEEP, Nobody Wants This) et Sarah Burns (Barry, Unfrosted) prêtent leur voix à des personnages secondaires.