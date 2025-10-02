Triste nouvelle pour les fans du plus célèbre glouton jaune : Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs va bientôt tirer sa révérence. Bandai Namco a annoncé que le titre allait non seulement être retiré de la vente, mais également devenir inaccessible même pour ceux qui l’ont déjà acheté.

Le processus se déroulera en deux étapes :

1er novembre 2025 : le jeu sera retiré de l’eShop et des boutiques numériques.

31 décembre 2025 : les serveurs fermeront définitivement, rendant le jeu totalement injouable.

Aucune raison officielle n’a été donnée par Bandai Namco concernant cette décision, mais l’éditeur a tout de même tenu à remercier la communauté pour son soutien et sa participation.

Un Pac-Man en mode Battle Royale

Pour rappel, Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs proposait une approche moderne de la licence avec un concept original : un Battle Royale en ligne à 64 joueurs. Chaque partie invitait les participants à dévorer les pac-gommes, les fruits, les fantômes… et même les autres joueurs, à travers des labyrinthes interconnectés. Le dernier Pac encore debout devenait le Chomp Champ.

Le jeu se distinguait par :

Des modes de jeu variés (Élimination pour un fun arcade rapide, Classé pour la compétition sérieuse).

Des objets spéciaux pour renverser la situation (boucliers, boosts de vitesse, avantages pour les fantômes, etc.).

Des cosmétiques personnalisables pour créer un Pac-Man unique.

Une dimension communautaire permettant de jouer avec ses amis, de suivre leurs performances, ou même de voter sur les power-ups lors des parties spectateur.

Une disparition qui relance le débat

La fin de vie prématurée de Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs illustre une nouvelle fois les limites des jeux exclusivement en ligne, qui deviennent totalement injouables une fois les serveurs fermés. Une problématique de plus en plus discutée par les joueurs, notamment en matière de préservation vidéoludique.