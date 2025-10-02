Bonne nouvelle pour les amateurs de casse-têtes coopératifs : PICO PARK 2 accueille de nouveaux stages exclusifs à la Nintendo Switch 2, pensés pour exploiter une fonctionnalité inédite sur la console : le support de la souris.

Dans ces niveaux spéciaux, les joueurs peuvent littéralement saisir et lancer les PICO CAT pour franchir ensemble des obstacles et atteindre la sortie. Comme toujours, la coopération sera la clé du succès.

Le jeu reste fidèle à son ADN : un puzzle-game d’action en 2D jouable uniquement en coopération , sans mode solo.

Les stages sont plus nombreux que dans le premier épisode, avec des défis variés qui exigent coordination et communication.

Il est possible de jouer de 2 à 8 joueurs, en local ou en ligne, et ce quel que soit le nombre de participants : tout le contenu reste accessible.

En plus des classiques WORLD, ENDLESS et BATTLE, ce second volet introduit un nouveau mode : DARK, volontairement plus ardu et imprévisible. De quoi mettre à l’épreuve même les équipes les plus soudées.

Compatibilité et accessibilité

Cross-play : les joueurs peuvent se retrouver peu importe leur plateforme.

En ligne : jusqu’à 7 joueurs peuvent rejoindre une partie depuis une seule Switch .

Sur Nintendo Switch 2, il faudra mettre le jeu à jour pour accéder aux stages inédits avec la fonction souris.

PICO PARK 2 reprend la recette coopérative qui a fait le succès du premier épisode, tout en ajoutant du contenu, un mode plus difficile et des fonctionnalités spécifiques à la Switch 2. L’expérience promet d’être à la fois conviviale, exigeante… et parfois chaotique !