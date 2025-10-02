Les amateurs de ballon ovale vont enfin pouvoir goûter aux joies du Rugby League sur Nintendo Switch. Rugby League Raw, développé par Glinda Games et distribué par Tru Blu, a été officialisé et devrait débarquer en novembre 2025. Une sortie marquante puisqu’il s’agit du premier jeu de Rugby League jamais proposé sur la console hybride de Nintendo.

Comme on pouvait s’y attendre, Rugby League Raw ne bénéficie d’aucune licence NRL. Les équipes, joueurs et maillots sont donc fictifs, rappelant l’approche déjà vue dans Aussie Rules Evolution 2. Même la jaquette du jeu met en avant des athlètes inventés, avec des maillots vaguement inspirés de ceux des Sydney Roosters ou des Penrith Panthers.

Ce choix n’est pas inédit : la Switch a déjà connu un précédent avec Jonah Lomu Rugby Challenge 4, qui mélangeait contenu non officiel et hommage au légendaire joueur. L’interface et la présentation de Rugby League Raw rappellent d’ailleurs fortement ce titre, bien que celui-ci se concentrait sur le Rugby Union, et non la League.

Malgré l’absence de licences, Rugby League Raw promet une expérience riche pour les fans :

Carrière : recrutez, développez et menez votre équipe vers la gloire saison après saison.

Be a Pro : incarnez un seul joueur et tracez votre chemin jusqu’au sommet.

Fanhub : créez vos propres équipes et joueurs, partagez et téléchargez en ligne.

Matchs en ligne : jusqu’à 8 joueurs simultanément pour des confrontations intenses.

Commentaire dynamique : généré par IA, afin d’apporter plus d’immersion.

Le titre met surtout en avant un gameplay « sans fioritures, 100 % action footy », pensé pour offrir des parties rapides et accessibles aussi bien en solo qu’entre amis.

En attendant Rugby League 26 sur Switch 2

Pour les fans en quête d’une expérience authentiquement NRL, il faudra patienter encore un peu. Rugby League 26, avec licences officielles, est d’ores et déjà prévu pour une sortie sur Nintendo Switch 2 en 2026.