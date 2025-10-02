Famitsu a publié les chiffres de ventes pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025 au Japon. Cette semaine a vu les lancements remarqués de Silent Hill f sur PS5, Atelier Resleriana sur Switch et PS5, ainsi que Sonic Racing: CrossWorlds.

Du côté logiciel, c’est Silent Hill f (PS5) qui s’impose en tête avec près de 57 500 exemplaires vendus, une belle performance pour la licence de Konami. Derrière, Mario Kart World (Switch 2) continue d’afficher une santé insolente avec encore 35 000 unités écoulées (+3 %), portant son total à plus de 1,8 million au Japon. Sur Switch, les nouveautés se hissent également dans le classement : Atelier Resleriana signe un démarrage à plus de 10 400 ventes sur Switch (et presque autant sur PS5), tandis que 9 R.I.P. Sequel (Idea Factory) séduit 10 000 joueurs. Enfin, Sonic Racing: CrossWorlds entre directement dans le top 10 avec 5 500 copies.

01./00. [PS5] Silent Hill f <ADV> (Konami) {2025.09.25} (¥7.800) – 57.475 / NEW

02./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 35.027 / 1.801.323 (+3%)

03./00. [PS5] EA Sports FC 26 <SPT> (Electronic Arts) {2025.09.26} (¥8.909) – 11.327 / NEW

04./00. [NSW] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.09.26} (¥7.800) – 10.425 / NEW

05./00. [NSW] 9 R.I.P. Sequel # <ADV> (Idea Factory) {2025.09.25} (¥7.800) – 10.037 / NEW

06./00. [PS5] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.09.26} (¥7.800) – 9.802 / NEW

07./04. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥5.980) – 9.055 / 327.496 (-20%)

08./00. [NSW] EA Sports FC 26 <SPT> (Electronic Arts) {2025.09.26} (¥6.909) – 6.529 / NEW

09./00. [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds <RCE> (Sega) {2025.09.25} (¥7.264) – 5.571 / NEW

10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.061 / 4.012.680 (-12%)

Du côté hardware, la Nintendo Switch 2 reste largement en tête avec 44 150 consoles vendues, loin devant la Switch actuelle (23 110 unités) et la PS5 (16 911 unités). La Xbox Series reste marginale avec moins de 500 machines écoulées. Depuis son lancement, la Switch 2 cumule déjà plus de 2,1 millions de ventes au Japon.

Ventes hardware Japon (22 – 28 septembre 2025)

Console Cette semaine Semaine passée Année dernière 2025 2024 Total LTD Switch 2 44 150 40 711 – 2 109 622 – 2 109 622 Switch (tous modèles) 23 110 16 612 74 351 1 132 667 2 156 026 36 028 426 PlayStation 5 (tous modèles) 16 911 8 384 10 799 637 929 1 093 285 7 056 935 Xbox Series (tous modèles) 441 395 557 26 187 86 628 683 888 PlayStation 4 21 18 31 874 13 172 9 505 661 Total 84 633 66 120 85 738 3 907 279 3 349 273 55 384 532

Détail des modèles