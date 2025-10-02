Famitsu a publié les chiffres de ventes pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025 au Japon. Cette semaine a vu les lancements remarqués de Silent Hill f sur PS5, Atelier Resleriana sur Switch et PS5, ainsi que Sonic Racing: CrossWorlds.
Du côté logiciel, c’est Silent Hill f (PS5) qui s’impose en tête avec près de 57 500 exemplaires vendus, une belle performance pour la licence de Konami. Derrière, Mario Kart World (Switch 2) continue d’afficher une santé insolente avec encore 35 000 unités écoulées (+3 %), portant son total à plus de 1,8 million au Japon. Sur Switch, les nouveautés se hissent également dans le classement : Atelier Resleriana signe un démarrage à plus de 10 400 ventes sur Switch (et presque autant sur PS5), tandis que 9 R.I.P. Sequel (Idea Factory) séduit 10 000 joueurs. Enfin, Sonic Racing: CrossWorlds entre directement dans le top 10 avec 5 500 copies.
01./00. [PS5] Silent Hill f <ADV> (Konami) {2025.09.25} (¥7.800) – 57.475 / NEW
02./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 35.027 / 1.801.323 (+3%)
03./00. [PS5] EA Sports FC 26 <SPT> (Electronic Arts) {2025.09.26} (¥8.909) – 11.327 / NEW
04./00. [NSW] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.09.26} (¥7.800) – 10.425 / NEW
05./00. [NSW] 9 R.I.P. Sequel # <ADV> (Idea Factory) {2025.09.25} (¥7.800) – 10.037 / NEW
06./00. [PS5] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.09.26} (¥7.800) – 9.802 / NEW
07./04. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥5.980) – 9.055 / 327.496 (-20%)
08./00. [NSW] EA Sports FC 26 <SPT> (Electronic Arts) {2025.09.26} (¥6.909) – 6.529 / NEW
09./00. [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds <RCE> (Sega) {2025.09.25} (¥7.264) – 5.571 / NEW
10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.061 / 4.012.680 (-12%)
Du côté hardware, la Nintendo Switch 2 reste largement en tête avec 44 150 consoles vendues, loin devant la Switch actuelle (23 110 unités) et la PS5 (16 911 unités). La Xbox Series reste marginale avec moins de 500 machines écoulées. Depuis son lancement, la Switch 2 cumule déjà plus de 2,1 millions de ventes au Japon.
Ventes hardware Japon (22 – 28 septembre 2025)
|Console
|Cette semaine
|Semaine passée
|Année dernière
|2025
|2024
|Total LTD
|Switch 2
|44 150
|40 711
|–
|2 109 622
|–
|2 109 622
|Switch (tous modèles)
|23 110
|16 612
|74 351
|1 132 667
|2 156 026
|36 028 426
|PlayStation 5 (tous modèles)
|16 911
|8 384
|10 799
|637 929
|1 093 285
|7 056 935
|Xbox Series (tous modèles)
|441
|395
|557
|26 187
|86 628
|683 888
|PlayStation 4
|21
|18
|31
|874
|13 172
|9 505 661
|Total
|84 633
|66 120
|85 738
|3 907 279
|3 349 273
|55 384 532
Détail des modèles
-
PS5 Pro : 2 086 (123 897 LTD 2025 / 251 777 total)
-
PS5 Standard : 11 597 (407 115 LTD 2025 / 5 797 893 total)
-
PS5 Digital Edition : 3 228 (106 917 LTD 2025 / 1 007 265 total)
-
Xbox Series X|DE : 90 (5 710 LTD 2025 / 21 673 total)
-
Xbox Series X : 253 (8 470 LTD 2025 / 322 616 total)
-
Xbox Series S : 98 (12 007 LTD 2025 / 339 599 total)
-
Switch OLED : 14 187 (681 020 LTD 2025 / 9 200 581 total)
-
Switch Lite : 6 369 (315 996 LTD 2025 / 6 675 041 total)
-
Switch classique : 2 554 (135 651 LTD 2025 / 20 152 804 total)
-
PS4 : 21 (874 LTD 2025 / 7 929 938 total)
Laisser un commentaire