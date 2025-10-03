Le rendez-vous est désormais pris : Devil Jam sortira sur Nintendo Switch le 3 novembre 2025. Annoncé plus tôt dans l’année et initialement attendu pour le troisième trimestre, le titre de Rogueside Games (éditeur et développeur indépendant belge) profite aujourd’hui d’une nouvelle bande-annonce pour confirmer sa date définitive.

Présenté comme un survivor-like roguelite musical, Devil Jam plonge les joueurs en enfer après la signature d’un pacte maudit avec le Diable. Le protagoniste, un musicien désabusé en quête d’avenir, se retrouve embarqué dans le concert de sa vie — ou plutôt de son après-vie. Son objectif : se tailler une réputation éternelle en affrontant des hordes de fans possédés, de rivaux déchaînés et des boss iconiques, dont Death, le plus grand chanteur de métal de tous les temps.

L’originalité du titre repose sur son système de combat rythmé par la musique : les instruments attaquent automatiquement en suivant le beat, transformant chaque run en un véritable jam session chaotique. Les joueurs devront composer avec un inventaire unique de 12 cases, où le placement et les synergies des équipements offrent une profondeur stratégique inédite et une variété quasi infinie de builds.

Visuellement, Devil Jam se distingue par son style dessiné à la main, qui donne vie aux démons, musiciens et décors infernaux. Chaque partie promet d’être rapide, intense et imprévisible, grâce à des environnements semi-procéduraux et des butins variés, notamment via des sanctuaires lootables.

Avec plus de 4,9 quadrillions de combinaisons d’inventaire possibles (hors passifs), un gameplay basé sur le rythme et une ambiance métal déjantée, le jeu entend séduire autant les amateurs de roguelites que les fans de musique extrême.