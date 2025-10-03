Bandai Namco ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin avec Dragon Ball Sparking! Zero. Alors que le jeu s’apprête à sortir sur Nintendo Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025, l’éditeur profite du premier anniversaire du titre pour confirmer que de nouveaux contenus sont déjà en préparation pour 2026. L’annonce évoque l’arrivée de personnages additionnels dès janvier, ainsi que « bien plus encore », ce qui pourrait inclure de nouvelles arènes.

Le jeu, développé par Spike Chunsoft, reprend l’héritage de la série Budokai Tenkaichi en proposant des affrontements explosifs et fidèles à l’anime, avec un roster colossal. Lancé avec 182 combattants, le titre a déjà accueilli 26 personnages supplémentaires via DLC, portant le total à 208 guerriers jouables. Les fans ont ainsi pu découvrir des ajouts liés aux films Dragon Ball Super: Super Hero et Dragon Ball Daima, même si ces packs n’ont pas totalement convaincu la communauté.

Il faut dire que la tâche de renouveler un casting aussi riche devient complexe, surtout en l’absence de nouveaux arcs animés de Dragon Ball Super. Tant que ces histoires n’auront pas droit à leur adaptation officielle, Bandai Namco semble privilégier les « fonds de tiroirs » de la licence.

En attendant, l’arrivée du jeu sur Switch et Switch 2 permettra à une nouvelle frange de joueurs de se plonger dans cette expérience monumentale, avec plus de 200 personnages, des combats en local et en ligne, et même des options de contrôle via les Joy-Con. Et avec de nouveaux contenus prévus pour 2026, Dragon Ball Sparking! Zero promet de rester au centre de l’attention encore longtemps.