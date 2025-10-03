Un projet original vient d’être officialisé : Lifted, un jeu de réflexion et de plateforme cinématique signé Jeffrey Ashbrook, ancien développeur chez Disney Imagineering. Prévu pour le premier trimestre 2026, le titre arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam).

L’aventure met en scène Ari Buktu, un jeune homme curieux et nonchalant, dont la principale motivation est… de gagner quelques points de crédit supplémentaires dans le cours de sciences du professeur Lionel Raventhorpe. Mais ce prétexte scolaire va rapidement l’entraîner bien au-delà de sa salle de classe : accompagné du professeur, il se lance dans une quête à travers l’histoire, explorant l’Égypte antique et les ruines mayas, à la recherche d’artefacts perdus.

Au fil de son périple, Ari devra résoudre des énigmes, esquiver des pièges, affronter des pirates et même croiser la route de figures légendaires de l’Histoire. Tout cela dans le but d’offrir un présent très spécial : une tiare ancienne destinée à la bien-aimée du professeur Raventhorpe.

Visuellement et narrativement, le jeu promet une expérience cinématique teintée d’humour, de cœur et d’imagination, avec une mise en scène originale qui reflète l’héritage créatif de son développeur.

Lifted sortira au premier trimestre 2026 et sera disponible avec un large éventail de langues, incluant le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais brésilien, le russe, le japonais, le coréen ainsi que le chinois simplifié et traditionnel.