GameMill Entertainment, les studios Petit Fabrik et Fair Play Labs, ainsi que Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie ce jour des éditions physiques Nintendo Switch et PlayStation 5 de Nicktoons & the Dice of Destiny.

Embarquez pour un voyage fantastique mêlant épées et sorcellerie avec vos personnages préférés de Nickelodeon, réinventés en héros d’un RPG d’action épique, jouable en mode solo comme en coopération locale, avec notamment Bob l’éponge, Leonardo, Katara, Timmy Turner, Sandy Cheeks, Susie Carmichael, Danny Phantom, Jenny Wakeman et Jimmy Neutron.

Parcourez des contrées magiques avec un mélange de personnages légendaires de Nickelodeon issus de l’univers entier dans une quête grandiose inspirée des jeux de rôle sur table dans Nicktoons & The Dice of Destiny ! Tranchez, frappez, lancez des sorts et élaborez des stratégies dans des environnements dynamiques contre une multitude d’ennemis dans des combats ARPG en temps réel fluides et rapides. Améliorez vos armes et maîtrisez de nouvelles capacités dans cette expérience amusante et captivante pour les joueurs de tous âges !

Incarnez les légendaires personnages Nickelodeon, en version fantasy

Dirigez différents personnages Nickelodeon, transformés en archétypes de jeux de rôle classiques, comme des magiciens ou des sorciers, des barbares, des chevaliers et bien d’autres encore. Chaque héros possède des pouvoirs et des armes qui lui sont propres.

Combats en temps réel riche en action

Frappez, lancez des sorts et choisissez la meilleure stratégie pour triompher dans des combats fluides et intenses. Maîtrisez le style unique de chaque personnage et exécutez vos combos à la perfection.

Découvrez des mondes fantaisistes

Explorez Bikini Bottomshire et d’autres contrées fantastiques inspirées de l’univers coloré de Nickelodeon, avec des rebondissements insolites et amusants, ainsi que des énigmes, des secrets, des quêtes secondaires et de merveilleuses surprises.

Venez à bout de boss épiques

Défiez des ennemis emblématiques dans des combats de boss acharnés, chacun offrant des mécaniques et des surprises uniques, jusqu’au moment fatidique de l’inoubliable confrontation finale.

Jeu solo ou coop local pour 1 à 4 joueurs

Faites équipe avec vos amis pour former le groupe idéal ! Associez différents personnages pour trouver le parfait équilibre entre compétences et chaos au sein de votre équipe.

Progression et personnalisation

Débloquez de nouveaux pouvoirs, améliorez vos armes et décidez du destin de vos héros dans cette aventure extraordinaire.

Idéal pour les fans de Nick et les passionnés d’action-RPG

Que vous soyez fan inconditionnel de Nickelodeon ou adepte des jeux de rôle de fantasy, Nicktoons & The Dice of Destiny vous propose de vivre une quête inoubliable alliant féérie, humour et aventure.