Après plusieurs années d’absence – si l’on met de côté l’épisode VR de 2019 – la saga Everybody’s Golf revient sur le devant de la scène avec Everybody’s Golf Hot Shots, marquant un double tournant historique : non seulement c’est le grand retour d’une série culte, mais il s’agit aussi de la toute première fois qu’elle devient multiplateforme, et donc qu’elle fait son apparition sur une console Nintendo.

Dans les colonnes du magazine japonais Famitsu, le producteur Tomokazu Fukazawa est revenu sur les origines de ce projet inattendu.

« Nous voulions montrer au monde le charme de cette licence créée par SIE. Dans nos discussions, SIE nous a permis d’emprunter Everybody’s Golf, un jeu de golf qui est aimé nationalement depuis longtemps. Comme j’aime personnellement le golf, c’est ainsi que je me suis impliqué dans le projet », explique Fukazawa.

D’un portage simple à une nouvelle expérience

Le producteur a également révélé que le jeu n’était pas, à l’origine, pensé comme un tout nouvel épisode :

« Nous avions d’abord prévu de réaliser un portage complet d’un titre précédent. Mais comme nous voulions que davantage de joueurs puissent apprécier ce jeu, nous avons utilisé les points forts de l’original comme base, et ajouté de nouveaux éléments : de nouveaux modes, de nouveaux schémas de contrôle… Le résultat, c’est Everybody’s Golf Hot Shots. »