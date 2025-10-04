D3Publisher Inc. et l’équipe derrière EARTH DEFENSE FORCE: World Brothers 2 lèvent un peu plus le voile sur Full Metal Schoolgirl, leur nouveau shooter d’action explosif prévu pour une sortie mondiale le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2. Une nouvelle bande-annonce vient d’être publiée, mettant en avant le système d’augments, cœur de la progression et des personnalisations du jeu.

Se déroulant en 2089, le jeu transporte les joueurs dans un Japon dystopique, dominé par Meternal Jobz, une mégacorporation corrompue qui s’appuie sur une armée de cyborgs zombifiés surnommés les Working Dead. Dans la peau d’une héroïne cyborg en uniforme scolaire, il faudra gravir une tour de 100 étages en perpétuelle mutation, éliminer des vagues de salarymen morts-vivants, déjouer les systèmes de sécurité et affronter le PDG mégalomane dans une quête de vengeance personnelle.

Le producteur Nobuyuki Okajima décrit le jeu comme « une expérience de rébellion et de chaos », un affrontement brutal mêlant armes à feu, lames acérées et satire du capitalisme tardif, soutenu par un système original d’interactions avec une audience de livestream.

Quelques points clés :

Prendre sa revanche en tant que schoolgirl mécanisée : utilisez un arsenal d’armes futuristes et d’améliorations cybernétiques pour réduire en miettes les Working Dead et leurs supérieurs.

Un gratte-ciel évolutif : chaque ascension de la tour de 100 étages propose de nouveaux pièges, structures changeantes et ennemis à surmonter, avec le boss final qui vous attend au sommet.

Le pouvoir du streaming : vos affrontements sont diffusés en direct, et vos spectateurs vous récompensent par des dons, servant à financer vos upgrades. Plus l’audience grimpe, plus votre puissance augmente. Même en cas de défaite, votre communauté vous soutient.

Les précommandes de l’édition standard incluent l’accessoire “Furball 3-color set”, tandis que l’édition deluxe ajoute le “Don’t Mess with Me, Cat 3-color set”.