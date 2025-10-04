Dans un contexte où le prix des jeux vidéo est devenu un vrai sujet de discussion, l’éditeur No More Robots a choisi de prendre les devants pour la sortie de Little Rocket Lab le 7 octobre 2025 sur Nintendo Switch. L’objectif : rendre le jeu accessible au plus grand nombre, sans sacrifier son ambition.

Contrairement à son habituelle réduction de 10 % en période de lancement, No More Robots a décidé d’aller plus loin cette fois-ci. Little Rocket Lab bénéficiera d’une remise de 25 % pendant ses deux premières semaines, ce qui fait passer son prix à 14,99 $ au lieu de 19,99 $.

En parallèle, le prix de base a été réduit dans de nombreux pays pour mieux correspondre à la réalité locale. Voici quelques exemples :

Royaume-Uni : 15,99 £ (au lieu de 16,75 £)

(au lieu de 16,75 £) Europe : 17,99 € (au lieu de 19,50 €)

(au lieu de 19,50 €) Russie : 660 RUB (au lieu de 710 RUB)

(au lieu de 710 RUB) Brésil : 39,99 R$ (au lieu de 59,99 R$)

(au lieu de 59,99 R$) Japon : 1 999 ¥ (au lieu de 2 300 ¥)

(au lieu de 2 300 ¥) Thaïlande : 329 ฿ (au lieu de 400 ฿)

(au lieu de 400 ฿) Pologne : 79,99 zł (au lieu de 91,99 zł)

(au lieu de 91,99 zł) Chine : 53 ¥ (au lieu de 76 ¥)

Ces tarifs bénéficieront également de la remise de 25 % à la sortie.

Dans Little Rocket Lab, vous incarnez Morgan, une jeune ingénieure qui retourne dans sa ville natale pour réaliser le rêve de sa famille : construire une fusée. Mais avant de toucher les étoiles, il faudra redonner vie à St. Ambroise, une petite ville en perte de vitesse.

Pour cela, Morgan devra bâtir de vastes chaînes de production, allant de simples forges et foreuses à des systèmes complexes d’assemblage, de grues et de tapis roulants. Ces infrastructures permettront de transformer les ressources locales en matériaux essentiels, redynamisant ainsi la communauté.

Au-delà de la construction et de la gestion, Little Rocket Lab met aussi en avant l’aspect humain, en tissant des amitiés avec les habitants et en partageant un rêve commun : voir s’élancer la précieuse fusée maternelle.

Les studios Dreland Enterprises et ArtDock ont confirmé que leur prochain titre, Pao Pao, arrivera bientôt sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour le mois de novembre 2025. Si la date exacte n’a pas encore été fixée, on sait déjà que ce jeu de gestion culinaire promet un mélange savoureux de coopération, de personnalisation et d’exploration.

Pao Pao se présente comme un sandbox coopératif jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs. Vous incarnez des animaux anthropomorphes – chats, renards, ratons laveurs ou encore loups – lancés dans une véritable aventure gastronomique. Le cœur du gameplay repose sur la gestion d’un restaurant : pêcher des ingrédients frais, honorer les commandes dans les temps et faire prospérer votre établissement.

Le jeu s’enrichit d’un cycle jour/nuit :

Le jour est consacré au rush de commandes et à la gestion du restaurant .

. La nuit, vous pouvez explorer la ville semi-ouverte, rencontrer des PNJ hauts en couleur, vous adonner à des mini-jeux ou préparer la journée suivante.

Au fil de vos parties, votre restaurant évolue d’une simple cuisine modeste à un véritable complexe équipé de serres, aquariums et extensions multiples. Les mini-jeux rythment chaque action, qu’il s’agisse de cuisiner, pêcher ou relever des défis liés aux quêtes.

L’aspect personnalisation est lui aussi mis en avant : choisissez votre totem animal, vos tenues et accessoires pour afficher un style unique qui reflète votre identité culinaire.

La ville de Pao Pao est conçue comme un hub dynamique, où l’on trouve :

des PNJ excentriques proposant des quêtes spéciales,

proposant des quêtes spéciales, des bonus et affaires temporaires pour booster votre progression,

pour booster votre progression, et même des événements scénarisés comme accueillir un invité VIP ou participer à des duels culinaires chronométrés.

Ces quêtes ajoutent du piment à l’expérience et permettent de renforcer la réputation de votre établissement, avec à la clé de nouvelles récompenses et davantage de clients.