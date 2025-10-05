Everybody’s Golf Hot Shots vient de recevoir une nouvelle mise à jour, estampillée version 1.1.2, désormais disponible sur Nintendo Switch. Celle-ci intègre plusieurs ajustements déjà déployés sur les versions Steam (jusqu’à la 1.0.4) et PlayStation 5 (jusqu’à la 1.1.5).

️‍Détails de la mise à jour 1.1.2

Cette mise à jour corrige un certain nombre de problèmes affectant la progression et la physique du jeu, tout en apportant quelques ajustements de gameplay.

Voici les principaux changements :

Ajustement du “Side Spin” : la largeur de courbe a été revue selon la position de la jauge à l’impact, pour un meilleur contrôle de la balle.

: la largeur de courbe a été revue selon la position de la jauge à l’impact, pour un meilleur contrôle de la balle. Problèmes de progression corrigés dans certains scénarios du mode World Tour.

dans certains scénarios du mode World Tour. Correction de défis de tournoi dans World Tour qui ne pouvaient pas être validés.

dans World Tour qui ne pouvaient pas être validés. Bugs physiques résolus , notamment des cas où la balle traversait le sol ou tombait sous le trou sans fin.

, notamment des cas où la balle traversait le sol ou tombait sous le trou sans fin. Correction d’un bug d’OB (hors limites) pouvant se produire dans des conditions spécifiques lors de la Tornado Cup.

pouvant se produire dans des conditions spécifiques lors de la Tornado Cup. Ajustement de la fréquence des répliques du caddie , afin de rendre l’expérience plus naturelle.

, afin de rendre l’expérience plus naturelle. Divers correctifs mineurs viennent compléter cette mise à jour.

️Informations complémentaires

Cette version correspond à la Ver. 1.1.2, visible en haut à droite de l’écran titre du jeu. Le studio précise que ces ajustements s’alignent sur les correctifs déjà publiés sur les autres plateformes. Les développeurs tiennent à s’excuser pour l’attente et assurent qu’ils continuent de travailler sur d’autres problèmes signalés par la communauté. L’équipe promet également de poursuivre les améliorations régulières sur l’ensemble des versions afin d’offrir une expérience toujours plus fluide et équilibrée.