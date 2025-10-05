L’intelligence artificielle générative suscite de vifs débats dans le monde entier, et Nintendo semble désormais impliquée directement dans la discussion au Japon. Selon Satoshi Asano, membre de la Chambre des représentants et affilié au Parti démocrate pour le peuple, la firme de Kyoto mènerait actuellement des activités de lobbying auprès du gouvernement japonais afin de protéger ses propriétés intellectuelles face aux risques liés à l’utilisation croissante de l’IA.

Dans un long message publié sur X (anciennement Twitter), Asano explique avoir pris conscience de la nécessité de préserver les droits des créateurs face à l’expansion rapide des technologies d’intelligence artificielle. Il cite plusieurs affaires récentes pour illustrer la tension croissante entre les éditeurs de contenu et les entreprises exploitant l’IA.

Un contexte juridique et politique en pleine évolution

Le député rappelle notamment que :

Yomiuri Shimbun a intenté une action en justice contre Perplexity AI en 2025, réclamant 2,17 milliards de yens pour utilisation non autorisée de ses articles ;

Nikkei Shimbun et Asahi Shimbun ont déposé des plaintes similaires ;

À l’international, The New York Times a poursuivi OpenAI, tandis que Getty Images a attaqué Stability AI pour violation du droit d’auteur.

Face à cette montée des litiges, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a récemment publié un guide d’utilisation de l’IA générative dans la création de contenus, recommandant des vérifications systématiques pour éviter toute similitude avec des œuvres existantes.

Asano révèle que Nintendo “évite d’utiliser l’IA générative pour protéger sa propriété intellectuelle” et qu’elle collabore activement avec les autorités pour renforcer le cadre réglementaire. Cette position s’inscrit dans la continuité de la philosophie historique de l’entreprise, particulièrement vigilante sur la protection de ses licences et créations.

La société japonaise s’était déjà montrée réservée à propos de l’IA lors d’interviews précédentes, exprimant son scepticisme face aux technologies susceptibles d’imiter ou d’altérer le travail créatif humain.

Le politicien conclut en affirmant que son parti souhaite promouvoir une utilisation éthique de l’intelligence artificielle tout en étudiant un durcissement des règles pour encadrer son développement. L’objectif : garantir la protection des créateurs tout en favorisant l’innovation responsable.