Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Bye Sweet Carole – 10.9GB
- Lost Eidolons: Veil of the Witch – 4.0GB
- Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga – 3.3GB
- Absolum – 2.5GB
- Lapin – 2.0GB
- We Were Here Together – 1.9GB
- Rise Eterna 2 – 1.7GB
- Snoopy & The Great Mystery Club – 1.6GB
- Color Breakers 2 – 1.6GB
- Barbie Horse Trails – 1.2GB
- Prison Life Sim 2025 – Survival – 1.2GB
- Korean Drone Flying Tour Anmyeon Temple – 1.1GB
- Next of Kin: Fidelity – 919MB
- Survival Zombie – 885MB
- Sonic Wings Reunion – 660MB
- Nora: In Search of Hidden Ingredients – 496MB
- Neffy: Moonlight Labyrinth X – 490MB
- Bike Runner – 415MB
- Battle Puzzle 2048 – Wicked Witches – 361MB
- Garden of the Greek Gods: Zeus, Poseidon & Hades Love Story – 295MB
- Ropoko for Nintendo Switch – 267MB
- Cross Pix 4 – 266MB
- Object Factory – 250MB
- Just Place Brain Training One Shot – 243MB
- RPS Hunger – 234MB
- Cats and Seek : Kyoto – 182MB
- And Then There Was No Light – 160MB
- Flower Spinner Puzzle – 129MB
- AxoBubble – 128MB
- Tameshi – 65MB
- Meganoid: Chronicles – 46MB
- Eggconsole Hajya No Fuuin PC-8801 – 43MB
Laisser un commentaire