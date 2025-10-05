Lunar Axe est un jeu d’aventure point & click qui nous place dans une ville secouée par des tremblements de terre soudains. Après un séisme particulièrement violent, nous nous retrouvons piégés dans les ruines d’un bâtiment effondré. L’objectif : sortir de cet endroit, percer le mystère des secousses, découvrir un artefact mystique et comprendre le lien entre le monde matériel et le surnaturel.

Le titre a été produit et développé à l’origine sur PC par le studio Ops Game Studio pour une sortie en juillet 2022, puis 2 ans plus tard pour Switch / Xbox One et PS4 en Avril 2024 suite au portage par le studio QUByte Studio, proposé au prix de 4,99€ sur l’eShop pour une durée de jeu d’environ 3 heures si nous décidons de flâner de ci de là.

Les menus et les textes sont disponibles en français, mais pas de doublage audio.

Le jeu s’inspire de lieux réels, combinant légendes et folklores, notamment brésilien ; et utilise un graphisme 2D dessiné à la main.

Le concept mêle scènes d’objets cachés qu’on appelle HOG, puzzles, collecte d’indices, et narration énigmatique.

Le titre offre aussi plusieurs niveaux de difficulté (Facile, Normal, et Difficile) qui influencent des éléments tels que le temps alloué pour certaines énigmes ou le délai de recharge d’une lanterne.

Un jeu plein de promesses… mais vite épuisées

Le cœur du jeu repose sur l’exploration de divers lieux dessinés à la main, passant d’une maison abandonnée à une église sans âme qui prie, mais également des caves et zones souterraines sombres. Chaque zone est riche en détails visuels, souvent sombre, avec une atmosphère mystérieuse. Le ciel étoilé dans certains plans a particulièrement été remarqué pour son rendu artistique marquant.

La narration progresse via des dialogues avec une entité plutôt lugubre, des notes et documents disséminés qu’il nous faudra dénicher, des objets spéciaux et des indices dispersés. L’un des soucis notés est que l’histoire semble parfois mise en retrait par rapport à la mécanique d’enquête.

Le jeu propose deux fins différentes en fonction de notre style de jeu, ce qui nous incite à rejouer pour voir la version que nous aurions loupée..

Aussi, une fois le chapitre terminé, l’option “continuer” permet de revisiter les lieux, mais ceux-ci sont réinitialisés. Toutefois, le jeu ne sauvegarde qu’à des moments précis (souvent sur la carte entre les chapitres), ce qui peut conduire à devoir rejouer une portion entière si nous quittons en plein chapitre.

Quand l’ennui frappe plus fort qu’un tremblement de terre

Le gameplay se compose d’une centaine de puzzles variés comme associer des objets, résoudre des casse‑têtes logiques, chercher des objets dans une scène fixe (HOG), manipuler des mécanismes dans l’environnement, et bien d’autres manipulations à découvrir.

Certaines phases font appel à une lanterne ou à des indices de temps, selon le niveau de difficulté choisi préalablement.

Les énigmes sont globalement bien pensées, mais certaines contraintes comme le temps limité dans certaines phases peuvent frustrer les joueurs peu habitués aux jeux d’énigmes. En revanche, les mécaniques ne sont pas révolutionnaires : on retrouve des formules déjà vues dans les jeux de casse‑tête / objets cachés classiques. Le second point noir du titre réside dans l’impossibilité de quitter un puzzle ou énigme une fois commencée : il faudra donc tant bien que mal la résoudre ou se voir contraint de la recommencer de zéro.

L’interface graphique est globalement soignée : les menus sont clairs et comportent des icônes explicites.

Mais nous nous heurtons ici à un problème assez ennuyeux : le portage Pc pour Switch (sûrement identique sur Xbox / PS) qui n’est pas vraiment adapté… Sur consoles, les contrôles sont moins “précis”, lents et pour ce qui est de la Switch, il est bien dommage de ne pas pouvoir utiliser le tactile lorsqu’on est en mode portable. De plus, nous avons pu constater quelques ralentissements ponctuels, des temps de chargement un petit peu plus longs par moment, ou encore des zones d’interactions manquant de réactivité.

Le problème central ? On ne ressent jamais d’urgence ou d’intérêt émotionnel.

Le tremblement de terre, pourtant prometteur comme élément déclencheur, devient vite un décor figé. On ne sent aucune montée en tension, ni attachement au protagoniste, dont la personnalité est… inexistante.

« Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi devrais-je me soucier de cet artefact ? » Ces questions restent en suspens et pas dans le bon sens du terme.

Plein les yeux malgré un séisme assourdissant

Côté visuel, Lunar Axe brille par ses illustrations à la main. Le style est cohérent, parfois sombre, souvent minimaliste dans les couleurs pour renforcer l’atmosphère mystique.

Le ciel étoilé et certains détails dans les décors sont vraiment magnifiques.

L’ambiance sonore est quant à elle plus inégale : quelques musiques d’atmosphère, des bruitages (portes, craquements, ambiances de fond). Mais une absence presque totale de doublage pour les dialogues, ce qui rend les scènes de narration un peu “plates” du point de vue auditif.

L’absence de doublages n’est pas forcément un défaut… quand c’est compensé par une bonne ambiance sonore. Mais ici les bruitages sont minimalistes et parfois absents (pas d’écho, pas de sons d’ambiance contextuels) ; Les musiques sont discrètes au point d’être oubliées, aucune ne marque l’oreille ; Le silence entre les scènes retire le peu d’attrait que comporte le titre…pas d’émotion, pas de tension, pas de mystère sonore… On parle d’un jeu basé sur une catastrophe, du surnaturel, des ruines… et rien n’est fait pour instaurer une ambiance sonore digne de ce nom.