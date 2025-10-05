Un nouvel indice alimente aujourd’hui les spéculations autour d’une arrivée prochaine de Silent Hill 2 Remake sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Deux nouveaux emplacements repérés sur le site de Bloober Team

Selon plusieurs observateurs, la page officielle du jeu sur le site de Bloober Team aurait récemment été mise à jour pour inclure deux nouveaux emplacements de plateformes encore non renseignés. Une modification anodine en apparence, mais qui pourrait bien laisser entendre que le remake du classique de Konami est sur le point de s’émanciper de son exclusivité PlayStation 5 et PC.

Cette découverte intervient alors que les rumeurs autour d’un patch optimisé pour PS5 Pro circulent également, renforçant la possibilité d’un élargissement de la distribution du titre sur plusieurs plateformes.

Une sortie sur Switch 2 crédible ?

Avec la Switch 2 désormais disponible et plusieurs studios confirmant des versions “next-gen portable” de leurs jeux, une sortie de Silent Hill 2 Remake sur la nouvelle console de Nintendo ne paraît plus improbable. Bloober Team a déjà montré sa capacité à adapter ses productions sur différents supports, comme en témoignent The Medium ou Layers of Fear.

En attendant une annonce officielle

Pour l’instant, Konami et Bloober Team n’ont rien confirmé. Ces changements pourraient n’être qu’un ajustement technique du site, mais la coïncidence avec les récentes annonces multi-plateformes de Konami (notamment Metal Gear Solid Delta: Snake Eater) donne un peu plus de poids à cette rumeur. En attendant une confirmation officielle, les fans de survival horror gardent l’œil ouvert… et l’oreille tendue vers la brume.