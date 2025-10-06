Nioh 3, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, Rematch Elite Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et Cronos: The New Dawn attendent les participants sur le stand de l’éditeur

À l’approche de la Paris Games Week, Bandai Namco Entertainment France poursuit ses annonces en révélant une nouvelle sélection de titres qui seront jouables sur son stand.

Nioh 3 est le nouveau titre de la sombre série d’action-RPG samouraï par Omega Force et KOEI TECMO Europe. Les joueurs y incarnent un jeune guerrier destiné à devenir le prochain Shogun dans le Japon tumultueux de l’époque Sengoku. Le jeu offre une expérience intense en terrain ouvert mêlant la liberté d’exploration à la tension et l’intensité d’action caractéristiques des titres Nioh. Il introduit deux nouveaux styles de combats, samouraï et ninja, pour des affrontements encore plus féroces qu’auparavant. Le jeu sera disponible le 6 février 2026 sur PlayStation®5 et PC Steam®.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE – Square Enix Ltd. présenté sur Nintendo Switch 2

Le jeu invite les joueurs à suivre l’histoire de Cloud Strife, ancien SOLDAT devenu mercenaire prêtant main-forte au groupe de résistance Avalanche dans la ville de Midgar, alimentée à la mako. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit mettant en jeu l’avenir de la planète.

Rematch Elite Edition – Kepler Interactive/Sloclap – présenté sur PS5 Après avoir rassemblé plus de 6 millions de joueurs en trois mois à peine, Rematch : Elite Edition sortira le 14 novembre en version physique sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Le jeu intégrera tout le contenu de la Saison 1 et notamment la prise en charge du cross-play. Dans Rematch, les joueurs prennent le contrôle d’un footballeur en vue à la troisième personne dans des matchs nerveux à 3c3, 4c4 ou 5c5 dans une arène numérique.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – CD PROJEKT Red – présenté sur Nintendo Switch 2 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition propose à la fois le jeu de base et son extension du thriller d’espionnage « Phantom Liberty », offrant l’expérience ultime de Cyberpunk 2077 dans un seul package. Se déroulant à Night City, l’un des mondes les plus immersifs du jeu, l’histoire propose aux joueurs de se mettre dans la peau du mercenaire cyber-amélioré V et de se battre pour la gloire et la survie dans un avenir sombre

Cronos: The New Dawn– Bloober Team – présenté sur Playstation 5

Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d’horreur à la troisième personne dans lequel le joueur se bat pour son avenir en essayant de sauver le passé. Il incarne un voyageur au service de l’énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées de l’avenir à la recherche de failles temporelles pouvant le ramener dans la Pologne des années 1980. Dans un univers sinistre où le brutalisme de l’Europe de l’Est rencontre la technologie rétrofuturiste, le jeu propose une histoire saisissante à mi-chemin entre le passé et l’avenir.