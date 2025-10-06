Voici des astuces pour débloquer tous les personnages du jeu et leurs caddies. Pour débloquer les modes défi Débutant, Néophyte, etc., il suffit de faire les différents niveaux disponibles jusqu’à remplir la jauge. Cela vous permettra de débloquer un duel contre un des nouveaux personnages à obtenir et vous débloquerez le prochain rang (Débutant, Néophytes, Amateur, Semi-pro, Pro, Top-pro, Bronze, Argent, Or, Platine, Secret Tier 1, 2 et 3).

Les personnages débloquable

À quelques exceptions près, il faut remplir les conditions pour débloquer le mode tournoi mondial du personnage puis le jouer, au moins, le 1er chapitre du tournoi mondial du personnage pour pouvoir le joueur dans tous les autres modes de jeu.

Aile : débloquer de base.

Mizuki : débloquer de base.

Pac-Man : Si vous avez précommandé le jeu, il suffit de terminer le tutoriel dans son entièreté et si vous ne l’avez pas précommandé il faudra débloquer vingt personnages.

Aya : Il faut la battre dans le mode défi à la fin du rang Débutant.

Lani : Il faut la battre dans le mode défi à la fin rang Néophyte.

Sasha : Il faut la battre dans le mode défi à la fin du rang Amateur.

Sophie : Il faut la battre dans le mode défi à la fin du rang Semi-pro.

Cougar : Il faut le battre dans le mode défi à la fin du rang Pro.

Lin : Il faut la battre dans le mode défi à la fin du rang Top-Pro

Max : Il faut le battre dans le mode défi à la fin du rang Bronze..

Garuda : Il faut le battre dans le mode défi à la fin du rang Argent.

Dino : Il faut le battre dans le mode défi à la fin du rang Or.

Izzak : Il faut le battre dans le mode défi à la fin du rang Platine.

Gangol : Il faut le battre dans le mode défi à la fin du rang Secret Tier 1, réussir avec 15 personnages le mode tournoi mondial.

Lilith : Il faut la battre dans le mode défi à la fin du rang Secret Tier 2, réussir avec 20 personnages le mode tournoi mondial.

Ekaterina : Il faut la battre dans le mode défi à la fin du rang Secret Tier 3, réussir avec 25 personnages le mode tournoi mondial.

Jasmine : Gagner 5 fois avec Aile dans le mode défi ou le mode tournoi mondial.

Yuna : Gagne 5 fois avec Mizuki dans le mode défi ou le mode tournoi mondial.

Erika : Gagne 5 fois avec Lani dans le mode défi ou le mode tournoi mondial.

Nick : Gagne 5 fois avec Sacha dans le mode défi ou le mode tournoi mondial.

Kazuma : Gagne 5 fois avec Aya en mode défi ou le mode tournoi mondial.

Sam : Gagne 5 fois avec Kazuma en mode défi ou le mode tournoi mondial.

Suzuki : Gagne 10 fois en mode défi avec n’importe quel personnage.

Gloria : Obtenez un total de des gains de 300000 pièces (vous pouvez les données puis statistiques)

Silvia : Augmenter la loyauté de Gloria jusqu’au niveau 20

Bloom : Avoir déjà débloqué certains personnages (Jasmine, Sophie, Sasha, Sonia et Dino) puis réussi 20 niveaux dans le mode défi avec les personnages mentionnés.

Sonia : Avoir déjà débloqué certains personnages (Yuna, Lani, Erika, Max et Isaac) puis réussi 20 niveaux dans le mode défi avec les personnages mentionnés.

L.J. : Avoir déjà débloqué certains personnages (Jasmine, Sacha, Sophie, Bloom, Sonia et Dino) puis monter le niveau de loyauté de chaque personnage afin que le total combiné fasse 140 ou plus.

Stuart : Avoir déjà débloqué certains personnages (Yuna, Lani, Erika, Max et Isaac) puis monter le niveau de loyauté de chaque personnage afin que le total combiné fasse 140 ou plus.

Rose : Avoir déjà débloqué certains personnages (Aya, Kazuma, Sam, Cougar, Lynn et Garuda) puis monter le niveau de loyauté de chaque personnage afin que le total combiné fasse 140 ou plus.

Alex : Réussir le 1er chapitre du tournoi mondial de L.J.

Si vous cherchez à débloquer de nouvelles tenues, clubs, balles et plein d’autres choses, nous vous conseillons de faire tous les niveaux du mode défi et le mode tournoi mondial de chaque personnage en réussissant leurs missions.