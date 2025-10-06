Revolution Software vient de lever le voile sur Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, une réinterprétation soignée du deuxième opus de la célèbre série d’aventure point’n click. Le studio britannique, basé à York, confirme que cette version modernisée est en cours de développement pour PC (Windows, Mac, Linux) ainsi que pour consoles PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Cette annonce intervient après le succès de Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged sorti en 2024, salué pour sa capacité à moderniser le genre tout en respectant son héritage. De nombreux critiques avaient alors souligné que le jeu avait « établi un nouveau standard pour rendre les point’n click accessibles à un public contemporain », un compliment que Revolution souhaite manifestement renouveler avec cette suite remasterisée.

Charles Cecil, fondateur et PDG du studio, explique que The Smoking Mirror a toujours occupé une place particulière dans le cœur des fans : « Avec Reforged, nous avons pu l’améliorer de manière à respecter l’œuvre originale tout en la faisant briller pour le public moderne. Comme pour le premier jeu, nous avons hâte que les joueurs – anciens comme nouveaux – puissent le redécouvrir. »

Sur le plan du contenu, Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged proposera une refonte graphique en haute définition, entièrement compatible 4K, accompagnée d’un son retravaillé. Les joueurs pourront vivre ou revivre les aventures de l’Américain George Stobbart et de la journaliste française Nico Collard, plongés dans une conspiration maya mêlant artefacts anciens et forces occultes. Leurs péripéties les mèneront à travers l’Europe, les Caraïbes et l’Amérique centrale, entre énigmes complexes, exploration et suspense.

L’une des fonctionnalités phares de cette nouvelle édition sera la possibilité de basculer instantanément entre la version originale de 1997 et les graphismes « reforged », permettant ainsi de comparer l’évolution visuelle du jeu d’un simple clic. Deux modes de jeu seront également proposés : un mode traditionnel pour les puristes attachés à l’expérience d’origine, et un mode histoire offrant des indices subtils afin d’éviter les blocages trop frustrants.