Après ses débuts européens à l’été 2024, l’expérience immersive Animal Crossing™ : New Horizons revient à SEA LIFE Paris Val d’Europe. L’évènement propose un parcours ludique et éducatif qui relie la découverte des créatures marines dans le jeu à leur observation dans la vie réelle, au cœur de l’aquarium.

Animal Crossing™: New Horizons, développé par Nintendo, se déroule dans un univers où vous pouvez construire la vie que vous souhaitez et interagir avec ses habitants colorés.

Initialement sorti sur Nintendo Switch en 2020, et jouable sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, le titre Animal Crossing™: New Horizons a séduit plus de 48 millions de joueurs dans le monde depuis sa sortie (source).

Une immersion grandeur nature à l’aquarium

À partir du 18 octobre 2025, les visiteurs seront guidés par les histoires du personnage Thibou, conservateur du musée et passionné de vie marine, qui accompagnera petits et grands dans la découverte des espèces vivant dans les bassins de SEA LIFE Paris. À travers ses récits et ses connaissances marines, il fait le lien entre imagination et science, prolongeant l’expérience de 2024 et invitant chacun à explorer le monde sous-marin sous un nouveau jour.

Aperçu des activités supplémentaires

Le parcours comprendra un rallye tampon mettant en scène des personnages familiers (comme Rosie, Alfonse et Pierrot), avec un tampon exclusif à collectionner à la fin de la visite. Des rencontres avec les personnages de la série Tom Nook, Marie et K.K. auront également lieu, offrant des occasions de photo et de souvenirs (calendrier disponible sur les réseaux de SEA LIFE). Ces activités prolongent l’esprit de l’édition 2024.

Nouveautés 2025/26

Pour enrichir la visite, un Kit d’Observation des Créatures Marines (en supplément payant) accompagne les visiteurs dans une aventure inspirée d’ Animal Crossing™: New Horizons, mêlant observation, jeu et découverte. La visite se conclut à la boutique, où les visiteurs pourront découvrir des produits exclusifs Animal Crossing.

Un mot d’Audrey Loy, Directrice de SEA LIFE Paris Val d’Europe

« Cette collaboration avec Nintendo a beaucoup de sens pour notre aquarium : le jeu attise la curiosité, et nous la prolongeons en émerveillement devant la vie marine. S’associer à Nintendo est une évidence : la curiosité éveillée par le jeu se transforme ici en émerveillement devant la vie marine.

Le succès de l’édition précédente a confirmé l’enthousiasme du public. Cette année, nous la faisons évoluer avec quelques nouveautés et expériences inédites, tout en restant fidèles à notre mission : transmettre, émerveiller et sensibiliser.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026

Horaires & Billetterie : informations et réservations sur sealife.fr

Accès :

Centre commercial Val d’Europe

Station RER A : « Val d’Europe »

Parking : « La Vallée Village » ou « Espace Restauration »

Horaires d’ouverture :

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h30 (dernière entrée à 17h30)

Vacances scolaires Zone C : ouvert de 10h00 à 19h00 (dernière entrée à 18h30)

Tarifs en ligne :