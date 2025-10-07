Le studio indépendant Yacht Club Games, célèbre pour Shovel Knight, a annoncé le report de Mina the Hollower, initialement prévu pour une sortie le 31 octobre 2025. Le jeu d’action-aventure rétro, inspiré par les classiques de la Game Boy Color et des Zelda 2D, ne sera donc pas prêt à temps pour Halloween.

Dans un communiqué, le studio explique que le développement est presque achevé : l’équipe peut déjà parcourir le jeu “du début à la fin chaque jour”, mais il reste encore à finaliser certains éléments de design, d’art et de son, tout en peaufinant l’équilibrage global et la localisation sur les différentes plateformes. Le report ne devrait pas être long, mais Yacht Club préfère rester prudent.

“Nous ne voulons pas annoncer une nouvelle date de sortie tant que le jeu n’a pas été soumis aux plateformes,” précise le studio. “Merci de patienter un peu plus longtemps, nous approchons de la ligne d’arrivée.”

Les développeurs ont également présenté leurs excuses aux fans, tout en réaffirmant leur engagement à livrer une aventure à la hauteur des attentes :

“Nous tenons à nous excuser, mais nous ne transigerons pas sur la qualité. Notre objectif est de donner à notre équipe le temps et les ressources nécessaires pour offrir une expérience incroyable — et nous le ferons. Ce n’est pas une promesse creuse.”

Pour rappel, Mina the Hollower place le joueur dans la peau de Mina, une muloteuse intrépide lancée dans une mission désespérée pour sauver une île maudite. Le jeu mêle gameplay nerveux, direction artistique rétro 8-bit, et ambiance gothique évoquant les meilleurs jeux d’action-aventure des années 90.

Mina the Hollower est prévu sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Switch 2, à une date désormais non communiquée.