Nintendo a créé la surprise en dévoilant sans prévenir un nouveau court-métrage d’animation intitulé Close to You. Publié d’abord sur l’application Nintendo Today! avant d’apparaître sur YouTube et les réseaux sociaux, le film présente une histoire douce et inattendue, bien éloignée des univers familiers de Mario ou Zelda.

Le court suit un bébé qui apprend à marcher grâce à la magie d’une tétine douée de conscience. Le ton et la mise en scène rappellent immédiatement Toy Story, avec une direction artistique qui évoque clairement les productions Pixar. Pourtant, malgré cette qualité visuelle impressionnante, l’œuvre étonne par son absence totale de références à l’univers Nintendo : pas de Joy-Con en arrière-plan, pas de Pikmin caché, ni même la moindre mascotte reconnaissable.

Le plus étrange dans cette initiative, c’est son absence totale de contexte. Nintendo n’a publié aucun communiqué de presse, aucune description sur YouTube, et aucune explication officielle n’a accompagné la sortie du court. Il s’agit donc d’une initiative mystérieuse, qui pourrait aussi bien être un simple exercice de style qu’un avant-goût d’un projet plus ambitieux encore tenu secret.