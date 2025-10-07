De nouvelles manettes filaires et sans fil des modèles Rematch, Afterglow Wave et Afterglow

De nouveaux étuis de transport : le PlayTrek 2-in-1, le PlayTrek et le PlayTrek Slim

Un kit de protection d’écran pour Switch 2

La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) a dévoilé de nouveaux accessoires sous licence officielle Switch 2 : des manettes filaires et sans fil des célèbres gammes Rematch et Afterglow Wave, les nouveaux étuis de transport PlayTrek 2-in-1, PlayTrek et PlayTrek Slim et un kit de protection d’écran.

Les manettes Rematch filaires et sans fil pour Nintendo Switch 2 sont disponibles en noir, et peuvent être précommandées aux prix de vente conseillés respectifs de 29,99 € et de 64,99 €. Elles sortiront le 24 novembre 2025.

Les manettes Afterglow Wave filaires et sans fil pour Nintendo Switch 2 sont disponibles respectivement en noir, bleu ou gris et en noir, bleu, violet ou blanc, et peuvent être précommandées aux prix de vente conseillés respectifs de 29,99 € et de 64,99 €. Elles sortiront respectivement le 15 décembre 2025 et début janvier 2026.

Trois nouveaux étuis de transport sont disponibles dès aujourd’hui : le PlayTrek Slim en noir charbon au prix de vente conseillé de 16,99 €, et le PlayTrek en noir charbon ou blanc stellaire au prix de vente conseillé de 19,99 €.

Le PlayTrek 2-in-1 est disponible en noir charbon en précommande au prix de vente conseillé de 44,99 € et sortira le 12 novembre 2025.

Le PlayTrek Mario Bricks et Donkey Kong aux motifs lenticulaires et le kit de protection d’écran sont disponibles en précommande au prix de vente conseillés respectifs de 24,99 € et de 11,99 € et sortiront le 12 novembre 2025.