Toujours au sommet du genre, Vampire Survivors s’apprête à franchir un nouveau cap avec l’arrivée prochaine d’une mise à jour majeure. Le studio poncle a confirmé que le jeu accueillera enfin le mode coopération en ligne, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par la communauté. Attendue d’ici la fin de l’année, cette nouveauté permettra à jusqu’à quatre joueurs de s’allier pour affronter les hordes infernales — une première pour le titre, qui ne proposait jusqu’ici qu’un mode coopératif local à deux joueurs.

Baptisée version 1.14, cette mise à jour ne se limitera pas à l’ajout du mode en ligne. Poncle a annoncé qu’elle contiendra également quatre autres ajouts majeurs encore tenus secrets, dont l’un sera dévoilé la semaine prochaine. Un teasing savamment orchestré qui laisse présager d’autres surprises pour les millions de fans du jeu.

Sorti dans sa version complète il y a trois ans, Vampire Survivors reste une référence absolue du bullet hell roguelite. Sa formule minimaliste mais diaboliquement efficace a largement inspiré d’autres succès du genre, comme Brotato ou plus récemment Megabonk, phénomène récent de Steam ayant dépassé le million d’exemplaires vendus en un temps record. Malgré les années, le jeu continue de rassembler une large communauté grâce à un suivi exemplaire, ponctué de DLC payants et de mises à jour gratuites régulières.

Le concept de Vampire Survivors reste aussi simple qu’addictif : survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures démoniaques dans une ambiance gothique et oppressante. À chaque tentative, le joueur accumule de l’or pour acheter des améliorations permanentes, renforçant ainsi ses chances de survie pour les runs suivants. Sa boucle de gameplay, mélange de stratégie, de hasard et de réflexes, en a fait un incontournable du jeu indépendant moderne.