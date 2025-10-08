Circana (anciennement NPD Group) publie enfin son rapport américain pour le mois d’août 2025, avec un léger retard et, malheureusement, peu de détails sur les ventes de jeux au format numérique. Cela reste suffisant pour confirmer une tendance : la Nintendo Switch 2 continue de dominer le marché américain sans partage, confirmant un départ historique pour la console.

Une Switch 2 toujours en tête du hardware

Trois mois après sa sortie, la Switch 2 reste la machine la plus vendue aux États-Unis, tous constructeurs confondus. Sur cette période, elle a atteint 2,4 millions d’unités écoulées, soit 5 % de mieux que la PlayStation 4 (2,2 millions sur la même durée) et 77 % de mieux que la Switch 1. Aucune baisse significative n’est encore observée, ce qui laisse entendre que la dynamique de lancement reste solide, notamment grâce à un catalogue fort et à une compatibilité complète avec les jeux de la première génération.

En comparaison, les ventes de PlayStation 5 et Xbox Series continuent de ralentir, marquant la fin d’un cycle et l’entrée progressive du marché dans une phase de transition.

Un mois d’août surprenant sur le software

Le mois d’août 2025 marque un tournant historique : pour la première fois depuis plus de 30 ans, Madden NFL ne prend pas la tête du classement. Le titre d’EA se fait devancer par NBA 2K26, sorti exceptionnellement un mois plus tôt que d’habitude, ce qui a logiquement dopé ses ventes initiales. Les bundles d’EA Sports (notamment le College Football 26) continuent d’assurer une présence massive de la marque dans les classements.

Du côté des nouveautés, Mafia: The Old Country confirme un démarrage solide, se plaçant troisième malgré la discrétion de 2K sur ses chiffres numériques.

Gears of War Reloaded signe également une belle performance, surtout sur PS5, la majorité des joueurs Xbox ayant préféré profiter du titre via Game Pass ou de l’upgrade gratuite.

En revanche, Helldivers II peine à maintenir son élan : le jeu gagne onze places pour atteindre la 14e position, mais ne figure pas dans le top 10 Xbox, ses ventes physiques étant faibles sur la période (seulement quatre jours comptabilisés).

Enfin, Demon Slayer 2 bénéficie du succès du long-métrage sorti au cinéma et signe un excellent deuxième mois, occupant la 10e place sur PlayStation comme sur Xbox.

Meilleures ventes – Août 2025 (revenus générés, données Circana)

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Saber Interactive, ni pour certains indépendants comme Palworld et Clair Obscur: Expedition 33)

Rang Jeu Éditeur / Observations 1 NBA 2K26 Take-Two Interactive – Sortie avancée à août, gros lancement 2 Madden NFL 26 Electronic Arts – Perd la tête du mois pour la première fois depuis 30 ans 3 Mafia: The Old Country Take-Two Interactive 4 Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Konami – Lancement réussi 5 EA Sports College Football 26 Electronic Arts – Très bonne endurance commerciale 6 Gears of War Reloaded Xbox Game Studios – Forte présence sur PS5 7 Donkey Kong Bananza Nintendo – Très bon maintien 8 EA Sports MVP Bundle Electronic Arts 9 EA Sports Kickoff Bundle Electronic Arts 10 Demon Slayer 2 Sega / Aniplex – Bénéficie du film en salles

Meilleures ventes cumulées – Année 2025 (revenus générés, données Circana)

(Même exclusions que ci-dessus)

Rang Jeu Évolution 1 Monster Hunter Wilds (=) Toujours en tête 2 EA Sports College Football 26 (+1) Poursuit sa progression 3 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (-1) 4 Call of Duty: Black Ops 6 (=) 5 NBA 2K26 (NEW) Entrée directe dans le top 5 6 MLB The Show 25 (-1) 7 Elden Ring: Nightreign (-1) 8 WWE 2K25 (NEW, ajout des ventes numériques) 9 Kingdom Come: Deliverance II (-2) 10 Madden NFL 26 (NEW)

Une année dominée par EA et Take-Two

Fait marquant : Electronic Arts et Take-Two Interactive occupent 11 des 20 premières places du classement annuel, dont 8 jeux de sport. Leur domination illustre la solidité de ces licences dans le paysage américain, même face à des mastodontes comme Monster Hunter Wilds ou Elden Ring: Nightreign.

En parallèle, Nintendo poursuit une stratégie plus discrète côté chiffres, mais les performances de Donkey Kong Bananza et des exclusivités Switch 2 confirment une présence toujours très forte, notamment sur le plan des ventes physiques.

Avec une console record, un catalogue puissant et une base installée en croissance rapide, Nintendo semble parti pour régner encore longtemps sur le marché américain, en attendant les grands titres de fin d’année.