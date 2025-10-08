Farming Simulator: Signature Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 9 décembre ! L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer la date de lancement de son titre en même temps que l’ajout du tout nouveau Mercedes-Benz Trucks Pack dans ce jeu de simulation familial. La première vidéo de gameplay est disponible et les précommandes sont désormais ouvertes.

Période des fêtes rime avec saison agricole sur Nintendo Switch 2 !

Que les agriculteurs pratiquent l’agriculture dans les champs, la sylviculture professionnelle dans les bois ou qu’ils s’occupent d’un adorable troupeau d’animaux de la ferme, ils pourront utiliser plus de 400 machines authentiques de marques célèbres pour atteindre leurs objectifs. Que ce soit pour planter, cultiver ou récolter dans les champs, ou bien pour toute autre activité liée à la rentabilité des chaînes de production, les joueurs trouveront une solution adaptée parmi les 150 fabricants proposés dans Farming Simulator: Signature Edition, dont Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres.

Une expérience unique, des machines emblématiques

GIANTS Software a récemment conclu un partenariat très attendu avec Daimler Truck AG, agrandissant ainsi sa liste de véhicules disponibles avec des modèles emblématiques. De plus, avec l’arrivée des camions Mercedes-Benz dans la série, 17 machines supplémentaires ont été ajoutées à la flotte. Les projecteurs sont braqués sur l’Unimog, un véhicule polyvalent très apprécié, et le MB-trac, un concentré de puissance et de durabilité.