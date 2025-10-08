Un événement crossover exclusif, un tout nouveau mode JcJ de survie, et bien plus encore attendent les joueurs

Pour Halloween, World of Tanks Blitz plonge dans les ténèbres. Tout au long du mois, le champ de bataille sera recouvert d’un brouillard apocalyptique tandis que les morts-vivants émergeront de l’ombre. En partenariat avec la légendaire série télévisée The Walking Dead d’AMC, l’évènement propulse les tankistes dans un combat pour la survie face à des ennemis implacables. En tête d’affiche, deux personnages emblématiques de la série : Daryl Dixon, armé de son arbalète et scrutant la brume à la recherche de danger, et Negan, brandissant sa célèbre batte “Lucille”.

Du 9 au 20 octobre, les joueurs pourront rejoindre Daryl Dixon dans la traque des rôdeurs lors de l’événement exclusif « Guerre Totale ». Le chemin sera rude, mais les récompenses en valent la peine : le char Herdbreaker spécialement conçu pour l’apocalypse zombie, le camouflage légendaire Georgia Tracker pour le T32, des objets iconiques comme la fidèle arbalète de Daryl ou sa moto cabossée par les combats, et bien d’autres récompenses, toutes imprégnées de l’authenticité brutale de The Walking Dead.

Negan prendra ensuite le relais : un stratège impitoyable, rusé et terriblement imprévisible. Il sera au cœur de la quête « Nous Sommes Tous Negan », qui offrira encore plus de récompenses exclusives issues du crossover : son avatar et son image de profil, le camouflage légendaire Lucille’s Grin pour le M48 Patton, et bien plus encore.

Pour renforcer encore l’ambiance sinistre d’Halloween, World of Tanks Blitz introduit un tout nouveau mode JcJ : « Front Infecté ». Du 9 au 19 octobre, les batailles de chars se transformeront en une lutte désespérée entre les Survivalistes et les Morts-Vivants dans des arènes envahies par le brouillard. Contrairement à ceux des Survivalistes, les chars Infectés infligent peu de dégâts avec leurs obus, mais libèrent toute leur puissance en les percutant : un seul impact suffit à détruire un Survivalistes et à propager l’infection. Pour pimenter encore davantage le combat, chaque Mort-Vivant possède un rôle unique, semant le chaos sur le champ de bataille.

Et ce n’est pas tout : ceux qui parviendront à survivre à ce cauchemar pourront participer à l’événement « Rotting Bay », avec à la clé un tout nouveau char moyen de rang VIII : le Biter. Il est équipé d’un blindage de tourelle renforcé, d’un chargement automatique pour des salves rapides, et d’un look post-apocalyptique menaçant. Enfin, en guise de cadeau, tous les joueurs qui se connecteront entre le 9 et le 16 octobre recevront gratuitement 15 jours de compte Premium.

Les lignes de front sont tracées, le brouillard s’élève et les rôdeurs se rapprochent. Rejoignez le combat dans World of Tanks Blitz et vivez un Halloween hors du commun.