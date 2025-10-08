Marvelous déploie aujourd’hui la mise à jour 1.1.0 de Story of Seasons: Grand Bazaar, désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette première mise à jour majeure ajoute du nouveau contenu, améliore la stabilité du jeu et corrige plusieurs problèmes signalés depuis le lancement.

La principale nouveauté de cette version est l’introduction du mode “Happy Bingo”, une activité inédite pensée pour prolonger l’expérience des joueurs ayant déjà atteint un certain niveau de progression. Accessible après avoir obtenu le rang “City Bazaar Rank”, ce nouveau mini-jeu se débloque à travers une cinématique spéciale où les Lutins de la Nature viennent présenter leur dernier divertissement.

Dans ce mode, chaque carte de bingo est composée d’activités quotidiennes telles que pêcher, caresser ses animaux ou vendre des produits au bazar. En réalisant ces tâches, les joueurs remplissent leur carte jusqu’à atteindre un “Happy Bingo”. Les cartes complètes peuvent ensuite être échangées auprès du Happy Shoppe, le stand des Lutins, pendant les jours de bazar. Les récompenses varient selon la carte utilisée, allant d’objets utiles pour la ferme à des cosmétiques exclusifs.

Pour les fermiers les plus assidus, la mise à jour introduit également la Deluxe Bingo Card, une version premium offrant des récompenses rares : nouvelles tenues, accessoires spéciaux et même des planeurs uniques. Une vidéo de présentation des récompenses a d’ailleurs été publiée par Marvelous afin de donner un aperçu de ces ajouts colorés et festifs.

Outre le Happy Bingo, la mise à jour 1.1.0 apporte plusieurs améliorations techniques :