Selecta Play, le studio indépendant PowerSnake, l’éditeur Kwalee ainsi que Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que le jeu d’action et de plateformes Voidwrought bénéficiera d’une sortie en édition physique, avec l’arrivée du jeu en éditions Standard et Collector pour Nintendo Switch et PlayStation 5 début 2026.
Voidwrought est un metroidvania 2D au rythme effréné, avec des déplacements précis,des capacités variées et des combats de boss redoutables, se déroulant dans un monde dessiné à la main peuplé d’horreurs cosmiques.
L’édition Collector contient :
- le Jeu Physique Switch ou PS5
- la Bande Son dans un Digipack
- un Ecusson thermocollant
- un set de 3 Magnets
- un Pin’s du personnage principal
- le tout, dans une Boîte Collector
À propos de Voidwrought :
L’arrivée de l’Étoile Rouge annonce une nouvelle ère. Chaque siècle, elle se rapproche de la planète et fait fondre l’archipel glacé de Gati, révélant les ruines souterraines de la Première Civilisation.
Au cœur d’un sanctuaire oublié, le Simulacre émerge de son cocon. Poussé par une voix intérieure, il est poussé à collecter l’Ichor, le sang des dieux, sur les monstruosités qui le détiennent, et à accroître sa puissance jusqu’à des niveaux terrifiants.
- Descendez sous la surface brûlée par les étoiles et explorez des profondeurs multidimensionnelles regorgeant de secrets et de traditions. Assistez aux festivités corrompues de la Cour, perdez-vous dans les tunnels glacés des Vieilles Eaux et découvrez le sombre destin de l’Expédition Abandonnée.
- Le monde regorge de trésors recherchés par les érudits, les courageux et les fous. Explorez les couloirs de votre sanctuaire, déchirez les corps des divinités vaincues et traquez dans les recoins cachés du cosmos pour trouver des objets capables de conférer des pouvoirs uniques. Découvrez et équipez plus de 50 Reliques et Âmes, des armes spectrales aux bonus passifs, pour correspondre à votre style de jeu préféré.
- Creusez dans les décombres de la Cité Grise pour construire un sanctuaire rempli de fidèles. Au fur et à mesure que vous développez votre sanctuaire et vos fidèles, de nouveaux secrets, récompenses et horreurs apparaissent.
