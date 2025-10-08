Selecta Play, le studio indépendant PowerSnake, l’éditeur Kwalee ainsi que Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que le jeu d’action et de plateformes Voidwrought bénéficiera d’une sortie en édition physique, avec l’arrivée du jeu en éditions Standard et Collector pour Nintendo Switch et PlayStation 5 début 2026.

Voidwrought est un metroidvania 2D au rythme effréné, avec des déplacements précis,des capacités variées et des combats de boss redoutables, se déroulant dans un monde dessiné à la main peuplé d’horreurs cosmiques.

L’édition Collector contient :

le Jeu Physique Switch ou PS5

la Bande Son dans un Digipack

un Ecusson thermocollant

un set de 3 Magnets

un Pin’s du personnage principal

le tout, dans une Boîte Collector

À propos de Voidwrought :

L’arrivée de l’Étoile Rouge annonce une nouvelle ère. Chaque siècle, elle se rapproche de la planète et fait fondre l’archipel glacé de Gati, révélant les ruines souterraines de la Première Civilisation.

Au cœur d’un sanctuaire oublié, le Simulacre émerge de son cocon. Poussé par une voix intérieure, il est poussé à collecter l’Ichor, le sang des dieux, sur les monstruosités qui le détiennent, et à accroître sa puissance jusqu’à des niveaux terrifiants.