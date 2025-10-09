Des studios réputés pour avoir dépoussiérés le genre du beat’em up néorétro remettent le couvert avec une nouvelle aventure fascinante jouable jusqu’à 2 – Économisez 10 % pendant sa première semaine

L’éditeur et co-développeur Dotemu (Streets of Rage 4, TMNT: Shredder’s Revenge), aux côtés de ses co-développeurs Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) et Supamonks, annonce la sortie officielle d’Absolum sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 24,99 €. Première licence originale de Dotemu, Absolum est une évolution résolument moderniste du beat’em up qui agrémente l’action débridée inhérente au genre d’une narration riche et d’une grande rejouabilité pour offrir un roguelite fantasy foisonnant, fascinant et particulièrement généreux. Absolum est disponible avec 10 % de réduction pendant sa première semaine de commercialisation.

Découvrez la variété des builds et les movesets dévastateurs des héros d’Absolum, réinvention audacieuse du beat’em up arcade classique, dans cette toute nouvelle bande-annonce de gameplay :

Absolum, en bref :

Des héros classiques de la fantasy : quatre puissants guerriers sont disponibles : l’épéiste Galandra, le nain costaud Karl, l’énigmatique Cider et le mage Brome. Chacun d’entre eux dispose d’avantages, de compétences et de raisons de se battre qui lui sont propres. Maîtrisez leurs palette de coups et modifiez leur équipement pour trouver le héros qui correspond le mieux à votre style de jeu.

Un gameplay extrêmement satisfaisant : enchaînez les combos rapides, les sortilèges dévastateurs et les mouvements précis pour des combats aussi sauvages que stratégiques. Le système demande de la maîtrise et un certain sens du timing : il vous encourage à expérimenter pour créer les enchaînements les plus efficaces en fonction de la menace qui vous fait face.

Une personnalisation complète : profitez d’améliorations différentes à chaque run et boostez vos stats avec l’XP gagnée pour obtenir de nouvelles capacités de combat. La méta-progression permet également de débloquer de nouvelles palettes de coups dévastateurs pour vaincre des ennemis toujours plus dangereux.

Coopération en local et en ligne : rassemblez les rebelles pour stopper le règne du tyrannique Roi Soleil Azra, seul ou avec un proche en coopération locale ou en ligne.

Une exploration riche : les terres de Talamh forme une immense tapisserie intriquée constellée de secrets, contes passionnants et trahisons rocambolesques. Des mines majestueuses de Grandery aux forêts luxuriantes de Jaroba, cette quête contre le tyran vous fera voir du pays.

Le Roi Soleil doit tomber : autrefois terre de merveilles, Talamh craint désormais la magie depuis qu’un cataclysme l’a presque anéantie. Le Roi-Soleil Azra a profité de ce chaos pour asservir le monde. Mais dans les recoins oubliés du royaume, une poignée de rebelles, liée à des forces mythiques, s’apprête à libérer une puissance proscrite pour renverser le tyran.

Une bande-originale 5 étoiles : chaque étape de ce voyage est accompagné par les sonorités orchestrales magnifiques du compositeur Gareth Coker (Ori series, Halo Infinite), en plus de pistes saisissantes imaginées par des invités de renom tels que Yuka Kitamura (Dark Souls series, Elden Ring), Mick Gordon (Doom Eternal, Atomic Heart) et Motoi Sakuraba (Golden Sun, la série Dark Souls)

À propos d’Absolum

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.

Le scénario haletant d’Absolum met en scène une lutte désespérée contre un pouvoir dictatorial débridé qui exige les plus grands sacrifices, comme tromper la Mort elle-même. Dans le monde de Talamh, un immense cataclysme causé par la magie incite le Roi Soleil Azra à mener des guerres brutales pour conquérir toutes les terres et autres sources de magie, massacrant tous les sorciers qui refusent de lui prêter allégeance. Le dernier espoir de Talamh tient désormais en une bande de rebelles revêches, aidés par un mentor mythique nommé Uchawi et par les non moins puissantes Root Sisters. Cette alliance d’infortune s’oppose de concert à l’élan despotique d’Azra à l’aide d’une magie antique et oubliée, qui offre une aide précieuse à nos valeureux guerriers dans cet ultime acte de résistance. Une puissance providentielle indispensable pour desserrer l’étau d’Azra sur le monde, mais aussi découvrir le secret derrière son ascension irrémédiable et son immense pouvoir.

Absolum offre un univers et un casting captivants, créés collaborativement grâce au talent magistral du studio d’animation Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars). Ce mélange de combats arcades au corps à corps et de magie, avec des contres, des capacités à améliorer et des personnages jouables originaux et surpuissants, est propulsé par une quête grandiose, aux enjeux élevés, sur un ensemble de décors conçus à la main.