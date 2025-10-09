Le studio indépendant Mantasaur, basé à Utrecht, a annoncé que son jeu de plateformes coopératif All Hands on Deck sortira non seulement sur Steam, mais également sur Nintendo Switch plus tard cette année. Une démo gratuite est d’ores et déjà disponible sur Steam dans le cadre du Steam Next Fest, tandis que les joueurs Switch pourront bientôt retrouver le jeu en précommande sur le Nintendo eShop.

Dans All Hands on Deck, les joueurs incarnent Lefty et Righty, un duo de mains aussi attachant qu’ingénieux, dans une aventure coopérative à deux joueurs pleine d’humour et de créativité. Ensemble, ils devront résoudre des puzzles, collecter des objets et explorer des mondes inspirés de jouets, en utilisant des outils spéciaux et des pouvoirs inspirés du légendaire jeu Pierre-Feuille-Ciseaux.

L’histoire débute dans une garderie où toutes les peluches ont mystérieusement disparu. Les enfants imaginent alors des mondes fantastiques pour partir à leur recherche, guidés par leurs mains espiègles. Chaque niveau propose un univers débordant de secrets, de défis et d’énigmes à résoudre en duo.

La coopération est au cœur de l’expérience. Le jeu permet de jouer en local, en ligne ou via Remote Play Together, sans écran partagé. Les deux joueurs peuvent combiner leurs actions et leurs outils pour surmonter les obstacles : Pierre permet de frapper ou casser des éléments, Feuille attrape des objets ou offre un High-Five bien placé, tandis que Ciseaux découpe la voie vers de nouvelles zones.

Les outils ne manquent pas non plus : bras extensible pour atteindre les hauteurs, élastique géant transformant le duo en fronde vivante, ou encore pinceaux colorés pour traverser des flaques de peinture. Mieux encore, ces gadgets peuvent être combinés entre eux pour créer des interactions inattendues et ouvrir de nouveaux chemins.

Enfin, All Hands on Deck met un point d’honneur à offrir une personnalisation complète. Chaque monde regorge de secrets à découvrir, de défis optionnels à relever et de cosmétiques à débloquer. Les joueurs pourront ainsi exprimer leur créativité jusque dans le moindre détail… ou le bout de leurs doigts.