La semaine a été marquée par une forte activité sur le marché japonais, avec plusieurs grosses sorties simultanées, dont Ghost of Yotei sur PS5 et la compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 sur Switch. Les chiffres publiés par Famitsu montrent une belle dynamique pour Nintendo, notamment sur Switch 2, qui continue de dominer le marché du hardware sans discontinuer.
La PS5 s’offre une victoire d’estime cette semaine grâce au lancement de Ghost of Yotei, qui réalise un démarrage solide à plus de 120 000 exemplaires. Cependant, la Switch 2 reste la console dominante, portée par la longévité impressionnante de Mario Kart World (+4 % cette semaine) et les nouvelles sorties multi-supports comme Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
La compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 signe un retour remarqué du duo de chefs-d’œuvre galactiques, cumulant près de 50 000 ventes en quelques jours.
Top 10 des ventes physiques (29 septembre – 5 octobre 2025)
|Rang
|Console
|Titre
|Genre
|Éditeur
|Sortie
|Prix (¥)
|Ventes Semaine
|Total
|01
|PS5
|Ghost of Yotei
|Aventure
|Sony Interactive Entertainment
|02/10/2025
|¥8.164
|120.196
|NEW
|02
|NSW
|Super Mario Galaxy 1 + 2
|Action
|Nintendo
|02/10/2025
|¥7.255
|48.265
|NEW
|03
|NSW
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition
|Stratégie
|Square Enix
|30/09/2025
|¥6.182
|41.333
|NEW
|04
|NS2
|Mario Kart World
|Course
|Nintendo
|05/06/2025
|¥9.073
|36.572
|1.837.895 (+4%)
|05
|PS5
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition
|Stratégie
|Square Enix
|30/09/2025
|¥6.182
|24.138
|NEW
|06
|PS5
|Digimon Story: Time Stranger
|RPG
|Bandai Namco Entertainment
|02/10/2025
|¥8.100
|23.779
|NEW
|07
|NS2
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition
|Stratégie
|Square Enix
|30/09/2025
|¥6.182
|12.363
|NEW
|08
|PS5
|Silent Hill f
|Aventure
|Konami
|25/09/2025
|¥7.800
|9.328
|66.803 (-84%)
|09
|NS2
|Donkey Kong Bananza
|Action
|Nintendo
|17/07/2025
|¥5.980
|6.839
|334.335 (-24%)
|10
|NSW
|Minecraft
|Aventure
|Microsoft Game Studios
|21/06/2018
|¥3.600
|5.430
|4.018.110 (+7%)
Ventes Hardware au Japon (Semaine 40 – 2025)
|Console
|Semaine
|Semaine précédente
|Année précédente
|Total 2025
|Total 2024
|Cumul
|Nintendo Switch 2
|44.439
|44.150
|–
|2.154.061
|–
|2.154.061
|PlayStation 5
|27.344
|16.911
|12.551
|665.273
|1.105.836
|7.084.279
|Nintendo Switch (tous modèles)
|24.109
|23.110
|63.807
|1.156.776
|2.219.833
|36.052.535
|Xbox Series (tous modèles)
|837
|441
|355
|27.024
|86.983
|684.725
|PlayStation 4
|19
|21
|47
|893
|13.219
|9.505.680
Focus :
- La Switch 2 reste en tête du marché avec plus de 2,15 millions d’unités écoulées depuis son lancement en mars, confirmant son succès commercial.
- La PS5 profite de la sortie de Ghost of Yotei pour quasiment doubler ses ventes hebdomadaires (+60 %).
- La Switch 1 poursuit sa lente descente mais conserve un socle solide de joueurs actifs, notamment grâce à Minecraft et Super Mario Galaxy.
- La Xbox Series continue d’afficher des chiffres anecdotiques au Japon, bien qu’en légère progression.
