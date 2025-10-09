La semaine a été marquée par une forte activité sur le marché japonais, avec plusieurs grosses sorties simultanées, dont Ghost of Yotei sur PS5 et la compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 sur Switch. Les chiffres publiés par Famitsu montrent une belle dynamique pour Nintendo, notamment sur Switch 2, qui continue de dominer le marché du hardware sans discontinuer.

La PS5 s’offre une victoire d’estime cette semaine grâce au lancement de Ghost of Yotei, qui réalise un démarrage solide à plus de 120 000 exemplaires. Cependant, la Switch 2 reste la console dominante, portée par la longévité impressionnante de Mario Kart World (+4 % cette semaine) et les nouvelles sorties multi-supports comme Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

La compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 signe un retour remarqué du duo de chefs-d’œuvre galactiques, cumulant près de 50 000 ventes en quelques jours.

Top 10 des ventes physiques (29 septembre – 5 octobre 2025)

Rang Console Titre Genre Éditeur Sortie Prix (¥) Ventes Semaine Total 01 PS5 Ghost of Yotei Aventure Sony Interactive Entertainment 02/10/2025 ¥8.164 120.196 NEW 02 NSW Super Mario Galaxy 1 + 2 Action Nintendo 02/10/2025 ¥7.255 48.265 NEW 03 NSW Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition Stratégie Square Enix 30/09/2025 ¥6.182 41.333 NEW 04 NS2 Mario Kart World Course Nintendo 05/06/2025 ¥9.073 36.572 1.837.895 (+4%) 05 PS5 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition Stratégie Square Enix 30/09/2025 ¥6.182 24.138 NEW 06 PS5 Digimon Story: Time Stranger RPG Bandai Namco Entertainment 02/10/2025 ¥8.100 23.779 NEW 07 NS2 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition Stratégie Square Enix 30/09/2025 ¥6.182 12.363 NEW 08 PS5 Silent Hill f Aventure Konami 25/09/2025 ¥7.800 9.328 66.803 (-84%) 09 NS2 Donkey Kong Bananza Action Nintendo 17/07/2025 ¥5.980 6.839 334.335 (-24%) 10 NSW Minecraft Aventure Microsoft Game Studios 21/06/2018 ¥3.600 5.430 4.018.110 (+7%)

Ventes Hardware au Japon (Semaine 40 – 2025)

Console Semaine Semaine précédente Année précédente Total 2025 Total 2024 Cumul Nintendo Switch 2 44.439 44.150 – 2.154.061 – 2.154.061 PlayStation 5 27.344 16.911 12.551 665.273 1.105.836 7.084.279 Nintendo Switch (tous modèles) 24.109 23.110 63.807 1.156.776 2.219.833 36.052.535 Xbox Series (tous modèles) 837 441 355 27.024 86.983 684.725 PlayStation 4 19 21 47 893 13.219 9.505.680

Focus :