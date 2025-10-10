Après le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Absolum, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride. (Capturé sur Nintendo Switch 2, le jeu n’a pas de version Switch 2)

Créé avec passion par l’équipe talentueuse qui a redéfini le genre du beat ’em up à défilement horizontal, Absolum propose des combats à couper le souffle avec des éléments de roguelite modernes, dans une aventure immersive au cœur du monde original de Talamh rappelant les jeux d’arcade old school.

UNE AVENTURE ÉPIQUE DANS UN MONDE FANTASTIQUE ORIGINAL

Talamh a été ravagé par un cataclysme magique provoqué par des mages ambitieux, suscitant une méfiance envers la magie chez les gens ordinaires. Le Roi Soleil Azra, profitant de cette panique, a asservi les mages par l’intermédiaire de son Ordre pourpre et a placé des princes loyaux pour régner sur les royaumes conquis.

Alors que les forces d’Azra revendiquent toujours plus de terres, la grande enchanteresse Uchawi et un petit groupe de rebelles sortent de l’ombre, maniant une magie interdite pour s’opposer au régime oppressif d’Azra et défier sa toute-puissance magique.

DE NOUVEAUX HÉROS ÉMERGENT DE LA DESTRUCTION

Découvrez les héros exclus de Talamh, chacun possédant un style de combat unique.

Sortant de la pénombre de Yeldrim, Galandra est une véritable force de la nature impossible à arrêter. Elle abat sa gigantesque épée avec une précision mortelle, et manie des pouvoirs nécromantiques destructeurs. Son calme apparent cache difficilement la rage furieuse qui bout en elle.

Karl est le dernier des nains libres de Talamh. Armé d’un tromblon ancestral et de ses poings, il excelle dans les combats rapprochés et les tactiques explosives. Ses lacunes à moyenne portée sont compensées par sa force brute et sa vivacité d’esprit, ce qui fait de lui un solide allié dans la révolte contre l’oppression d’Azra.

Dans leur quête pour renverser le Roi Soleil Azra, ils seront rejoints par deux mystérieux héros : Brome, un mage surdoué dont la mission est de préserver le futur de son peuple, et l’énigmatique Cider, un spécialiste des escarmouches en quête de réponses parmi les fragments dispersés de son âme.

LE ROGUE ‘EM UP ORIGINAL PAR DOTEMU

Absolum allie la maîtrise de la jouabilité du beat ’em up de Dotemu et Guard Crush, avec les superbes animations et graphismes de Supamonks. Avec son action frénétique et sa rejouabilité infinie, Absolum vous mettra au défi avec plusieurs chemins à explorer et des rencontres imprévisibles pour vous proposer une nouvelle expérience à chaque partie.

UN GAMEPLAY INNOVANT ET EXALTANT À MAÎTRISER

Éliminez les gardes d’élite d’Azra en alternant des enchaînements de combos rapides et des sorts, et déchaînez des attaques aussi dévastatrices que stratégiques. Utilisez des contres magiques et des objets rares pour renverser la situation, et découvrez un système de combat demandant talent et coordination, qui vous poussera à élaborer de nouvelles stratégies lors de chacune de vos tentatives pour faire des ravages dans les rangs ennemis.

LE BEAT ‘EM UP À SON SOMMET

Menez la révolte contre le régime d’Azra en tant que héros solitaire, ou faites équipe avec un ami à vos côtés ou en coop. Combinez vos pouvoirs élémentaires et synchronisez vos attaques pour effectuer des combos incroyables !

Le monde de Talamh est complexe et regorge de secrets, d’histoires et de trahisons. Des mines majestueuses de Grandery aux forêts verdoyantes de Jaroba, chaque étape de votre odyssée sera accompagnée de la fantastique bande originale du compositeur Gareth Coker (Ori, Halo Infinite, Prince of Persia), en collaboration avec Yuka Kitamura (Dark Souls, Elden Ring), Mick Gordon (Doom Eternal, Atomic Heart), et bien d’autres !