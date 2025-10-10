Les indices autour d’une version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows continuent de s’accumuler, et cette fois, la fuite vient d’un grand distributeur français. Une importante chaîne de supermarchés (Auchan) a publié en ligne la boîte officielle du jeu, accompagnée de la mention “Game-Key Card”, confirmant que le titre d’Ubisoft prendra la forme d’un téléchargement via un code inclus dans une boîte physique, comme plusieurs productions majeures récentes sur la console.

Ce nouveau signal s’ajoute à une série d’indices de plus en plus clairs : le jeu avait déjà été classifié sur Switch 2 il y a plusieurs mois, et Ubisoft n’a jamais caché son intention d’étendre sa franchise phare à la nouvelle génération de la console de Nintendo.

Une fuite qui confirme l’évidence

Si Ubisoft n’a toujours pas officialisé la version Switch 2, la présence du visuel commercial et du format Game-Key Card ne laisse guère de doute.

Lors d’une récente session de questions-réponses avec les investisseurs, Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, avait d’ailleurs laissé entendre que « de nouvelles versions [du jeu] arriveront sur d’autres machines ». Sans citer la Switch 2, cette phrase a immédiatement relancé les spéculations. Le directeur financier Frédérick Duguet a, lui aussi, apporté de l’eau au moulin des fans : il a confirmé que plusieurs titres « non encore annoncés » arriveront sur la Nintendo Switch 2 avant mars 2026, évoquant même « un jeu majeur » sans le nommer.

Dans Assassin’s Creed Shadows, les joueurs pourront alterner entre deux protagonistes :

Naoe , une shinobi rusée , spécialiste de l’infiltration, capable d’utiliser la lumière, le son et les ombres pour se dissimuler, grimper aux murs grâce à son grappin , et éliminer ses cibles avec shurikens , bombes fumigènes ou sa lame secrète .

Yasuke, un samouraï puissant, maniant l'arc, le katana ou la naginata, capable d'exécuter des combos dévastateurs au corps-à-corps.

Cette dualité promet une approche tactique variée entre furtivité et puissance brute, ombre et acier.

Ubisoft promet un monde ouvert d’une richesse inédite, traversant les cités fortifiées, sanctuaires isolés et vastes campagnes du Japon féodal. Les saisons dynamiques, la météo changeante et la destruction environnementale influenceront directement la stratégie du joueur.

Pour une immersion totale, les voix japonaises seront également disponibles, renforçant le réalisme et la crédibilité historique de cette fresque.

Alors que le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, tout indique désormais que la version Switch 2 rejoindra bientôt cette liste. Ubisoft semble vouloir optimiser son lancement pour tirer parti des performances accrues de la console de Nintendo, probablement à un framerate stable et avec un niveau visuel adapté à la nouvelle architecture hybride.