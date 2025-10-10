Les revendeurs français semblent amorcer une première baisse de prix notable pour la Nintendo Switch 2. Après plusieurs mois de ventes soutenues depuis son lancement au printemps, Amazon France vient en effet de réduire le tarif de la console et de ses principaux packs, notamment celui incluant Mario Kart World ou encore celui avec le jeu Légendes Pokémon : Z-A (voir ici).

Sur le site d’Amazon, la Nintendo Switch 2 standard est désormais affichée à 419 €, tandis que le bundle Mario Kart World passe à 469 €. À l’heure actuelle, il n’est pas encore confirmé s’il s’agit d’une promotion temporaire ou d’une réduction définitive, mais le mouvement intervient alors que la console reste en tête des ventes en Europe.

Cette initiative d’Amazon suit de près celle d’un autre géant français de la distribution : E.Leclerc. Le détaillant a annoncé hier avoir baissé de manière permanente le prix de ses packs Nintendo Switch 2 à compter du 14 octobre 2025. Les bundles concernés incluent notamment le pack Mario Kart World ainsi que le pack Pokémon Legends: Z-A, tous deux désormais proposés à 469 €.

Cette baisse pourrait marquer le début d’une tendance générale dans la distribution française. Reste à voir si d’autres enseignes — comme Carrefour, Micromania ou la Fnac — suivront le mouvement dans les semaines à venir, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année, période cruciale pour les ventes de consoles.

La Nintendo Switch 2 reste pour rappel la console la plus vendue en France et en Europe depuis son lancement, avec un catalogue de plus en plus fourni et plusieurs exclusivités majeures attendues d’ici la fin de l’année, dont Pokémon Legends: Z-A (16 octobre) et Metroid Prime 4 en décembre.