D3Publisher vient de publier un nouveau trailer explosif pour Full Metal Schoolgirl, le prochain shooter d’action développé par l’équipe derrière Earth Defense Force: World Brothers 2. Prévu pour une sortie mondiale le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2, le jeu s’annonce aussi nerveux que déjanté, et son dernier aperçu met en avant les bonus de précommande réservés aux fans qui choisiront de l’acheter en avance.

Les joueuses et joueurs qui opteront pour la Deluxe Edition recevront deux costumes issus de la série OneeChanbara Origin : la tenue de combat de Saki (Akemi Costume) et celle d’Aya (Ryoko Costume). Ces bonus sont exclusifs à cette édition supérieure.

Ceux qui préfèrent la version standard du jeu ne repartiront pas les mains vides : ils recevront le “Furball 3-color set”, un accessoire cosmétique. Les précommandes de la Deluxe Edition, quant à elles, incluront également le “Don’t Mess with Me, Cat 3-color set”, un autre ensemble d’accessoires à thème félin.

Full Metal Schoolgirl prend place en 2089, dans un Japon dystopique dominé par Meternal Jobz, une mégacorporation sans scrupules dont l’économie repose sur une armée de cyborgs zombifiés surnommés les “Working Dead”. Ces travailleurs sans repos alimentent un système corrompu où la productivité a remplacé l’humanité.

Le joueur incarne une lycéenne cyborg surarmée bien décidée à renverser la hiérarchie de l’entreprise. Son objectif : gravir les 100 étages de la tour tentaculaire de Meternal Jobz, détruire les hordes de zombies employés, déjouer les systèmes de sécurité et affronter le PDG dans un affrontement final de haute intensité.

Selon Nobuyuki Okajima, producteur chez D3Publisher, Full Metal Schoolgirl est “un jeu sur la rébellion et le chaos”. Il décrit le titre comme une expérience de combat rapproché haletante, mêlant “satire brutale du capitalisme moderne, pluie de balles, lames tranchantes et soutien d’une audience en ligne”.

Le jeu mise sur un gameplay alliant action rapide, mécaniques de progression et interactivité en direct :

Vengeance métallique : incarnez une héroïne cybernétique équipée d’un vaste arsenal d’armes et d’améliorations mécaniques. Infiltrez la tour de Meternal Jobz et anéantissez les “Working Dead” dans un mélange de tir et de combat rapproché.

incarnez une héroïne cybernétique équipée d’un vaste arsenal d’armes et d’améliorations mécaniques. Infiltrez la tour de Meternal Jobz et anéantissez les “Working Dead” dans un mélange de tir et de combat rapproché. Des combats évolutifs : chaque étage du gratte-ciel change à chaque run, modifiant le terrain de jeu et les pièges de sécurité. L’objectif : atteindre le sommet en s’adaptant à un environnement en perpétuelle mutation.

chaque étage du gratte-ciel change à chaque run, modifiant le terrain de jeu et les pièges de sécurité. L’objectif : atteindre le sommet en s’adaptant à un environnement en perpétuelle mutation. Combats en direct : le jeu intègre un système original où vos affrontements sont diffusés en livestream. Plus vous impressionnez votre audience, plus vous obtenez de ressources et de dons pour améliorer votre équipement. Les spectateurs deviennent vos alliés, vous encourageant même en cas de défaite.

Avec son univers provocateur, son ton décalé et son gameplay à mi-chemin entre Earth Defense Force et OneeChanbara, Full Metal Schoolgirl s’annonce comme l’un des titres d’action les plus singuliers de la fin d’année. Son arrivée sur Nintendo Switch 2 promet une expérience fluide et spectaculaire, soutenue par une direction artistique percutante et un humour noir assumé.

Full Metal Schoolgirl sortira dans le monde entier le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2, avec des bonus exclusifs pour les précommandes des éditions Standard et Deluxe.