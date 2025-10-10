Cette semaine, nous vous proposons notre sélection des promotions… tout en vous avertissant ! De nombreux « scams » et copies de jeux se sont glissés sur l’eShop dans les promotions en cours, à des prix souvent trompeurs. Nous vous invitons à la plus grande prudence quand vous achetez vos jeux, et à toujours lire les tests (chez nous ou d’autres confrères) avant d’acheter un jeu !

Kingdom Two Crowns

3,99€ au lieu de 19,99€

Kingdom Two Crowns, le certainement plus réussi des jeux de cette licence, est actuellement en promotion sur l’eShop à 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 23 octobre.

Si vous ne connaissez pas cette série, Kingdom Two Crowns est un mélange astucieux entre le jeu de stratégie, de gestion et le tower defense, le tout avec une exceptionnelle patte graphique. Nous incarnons un souverain qui, nuit après nuit, doit continuer à étendre sa base afin de survivre mais aussi de découvrir les mystères du monde qui l’entoure. Notre testeur avait mis à cet opus la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

PlateUp!

5,79€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez un jeu pour jouer avec vos amis ? PlateUp! est disponible sur l’eShop au prix de 5,79€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 22 octobre.

PlateUp! est l’un des must have du jeu de coopération sur Nintendo Switch. Ce roguelike en cuisine nous fait gérer un restaurant qui va avoir, journée après journée, de plus en plus de clients ! C’est un jeu addictif et fun à faire avec ses amis, mais qui peut aussi se faire en solo. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Prison Architect

2,99€ au lieu de 29,99€

C’est toujours un plaisir de voir un jeu si qualitatif à un prix si bas. Prison Architect est à seulement 2,99€ au lieu de 29,99€ sur l’eShop jusqu’au 16 octobre. Ses excellents DLCs sont aussi en promotion.

Comme son nom l’indique, Prison Architect nous permet de gérer sa prison. Nous créons les cellules, nous engageons le personnel, nous essayons à ce que la sécurité soit la plus optimale, nous essayons de réhabiliter au mieux nos détenus… C’est un jeu de gestion vraiment complet et très bien porté sur Nintendo Switch. Nous lui avions mis la note de 8,1 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Inkulinati

7,49€ au lieu de 24,99€

Nous passons à un jeu plus niche que les précédents : Inkulinati est sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 6 novembre.

Inkulinati est un tactical RPG en 2D assez étonnant. En plus d’être un jeu au gameplay sympathique, il est terriblement drôle ! Si vous êtes sensibles (comme nous) à l’humour absurde, notamment à celui de la troupe britannique des Monty Python, vous devriez peut-être découvrir cette petite pépite. Nous lui avions mis la très bonne note de 8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Lorelei and the Laser Eyes

14,94€ au lieu de 22,99€

Nous terminons avec un autre jeu assez « particulier » sorti il y a moins d’un an. Lorelei and the Laser Eyes est disponible sur l’eShop à 14,94€ au lieu de 22,99€. La promotion est valable jusqu’au 5 novembre.

Lorelei and the Laser Eyes est une véritable œuvre d’art, une pépite qui vous déroutera autant qu’elle vous fascinera. Avec ses énigmes exigeantes et sa direction artistique singulière, le jeu arrive à captiver et à surprendre dans un milieu vidéoludique surchargé. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.