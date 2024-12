Dans l’univers du jeu vidéo, rares sont les œuvres qui parviennent à intriguer et captiver par leur seul concept. Lorelei and the Laser Eyes, développé par le studio indépendant Simogo et édité par Annapurna Interactive, en fait partie. Le jeu propose une expérience inoubliable qui mêle puzzle, exploration et mystère. Avec un style visuel singulier et une ambiance envoûtante, Lorelei and the Laser Eyes se présente comme un voyage dans un monde où chaque détail semble chargé de sens.

Simogo, le studio suédois responsable de Lorelei and the Laser Eyes, est loin d’être un novice en matière de jeux originaux. Fondé par Simon Flesser et Magnus “Gordon” Gardebäck, le studio est connu pour des titres novateurs comme Year Walk et Sayonara Wild Hearts. Simogo excelle dans la création de jeux qui brouillent les frontières entre narration et gameplay, offrant des expériences profondément immersives. Avec Lorelei and the Laser Eyes, le studio pousse encore plus loin le bouchon son exploration des codes du jeu vidéo, se penchant ici sur les mystères de l’esprit.

Le jeu a été nommé pour le Meilleur jeu indépendant aux Games Award 2024.

Un univers de mystères, l’art des énigmes

Le jeu commence dans un hôtel d’Europe centrale, perdu au coeur de la forêt, mystérieux, où les frontières entre réalité et fiction semblent floues. Vous incarnez Lorelei, une femme plongée dans une énigme où le passé, le présent et le futur se chevauchent. À l’intérieur de l’hôtel, pas âme (ou presque) qui vive et des traces de pas ensanglantées.

Votre objectif : comprendre ce que vous faites ici et ce qui s’est passé. Pour cela, vous devrez scruter chaque détail minutieusement, supporter un étrange personnage enfermé dans sa chambre, tapant sur son clavier tout en vous donnant des instructions, et affronter des fantômes qui menacent votre avenir si vous ne leur fournissez pas la réponse qu’ils exigent.

À travers des indices éparpillés, des rencontres étranges avec des personnages ambigus et des environnements labyrinthiques, le joueur est invité à démêler un récit cryptique. Il faudra jongler entre plusieurs énigmes en même temps et ne pas perdre le fil de votre réflexion.

L’histoire reste volontairement obscure et inaccessible, incitant le joueur à interpréter lui-même les événements à travers de fragments de textes, d’images et de dialogues découvert ça et là. Le cœur du jeu repose sur la résolution d’énigmes. Chaque environnement est un tableau interactif, où il faut observer attentivement les environnements, les ombres et les détails pour progresser. Le jeu propose des puzzles variés. Le gameplay est exigeant, mais gratifiant. Il pousse à l’observation et à la réflexion, tout en immergeant le joueur dans une ambiance unique proche d’un certain Killer7.

Pour sortir indemne de cet hôtel, tant sur le plan physique que mental, vous devrez résoudre de nombreuses énigmes allant de l’observation à la réflexion, des connaissances à la recherche et au recoupement d’éléments, le tout sous forme de casse-tête. La première chose à faire : avoir un carnet et un stylo à portée de main, car vous en aurez besoin tout au long de l’aventure. Chaque information recueillie, chaque objet trouvé pourra être utilisé à tout moment pour déchiffrer un dessin, ouvrir une porte ou encore déverrouiller une boîte.

Une esthétique hypnotique, une bande-son minimaliste

Le style visuel de Lorelei and the Laser Eyes est à la fois minimaliste et accrocheur. Le jeu utilise principalement des teintes monochromes, jouant avec le noir, le blanc, et des touches de rouge vif pour créer une ambiance oppressante et onirique. Les environnements rappellent des décors de théâtre, avec des perspectives déformées et une utilisation magistrale de la lumière.

Chaque scène semble être une œuvre d’art en soi, oscillant entre réalisme et abstraction. Cette esthétique unique contribue à renforcer le sentiment de mystère et d’étrangeté qui imprègne tout le jeu.

La bande-son de Lorelei and the Laser Eyes est un mélange d’ambiances sonores hypnotiques et de compositions minimalistes. Les sons d’ambiance jouent un rôle important, plongeant le joueur dans un état d’immersion totale. Les silences, tout aussi importants, sont utilisés pour créer une tension palpable, tandis que des musiques plus intenses accompagnent les moments clés du jeu. Les effets sonores sont également cruciaux pour les énigmes, où certains indices peuvent être décelés à travers des variations subtiles de son.

Une expérience à déchiffrer

La durée de vie de Lorelei and the Laser Eyes dépend largement de l’attention et de la persévérance du joueur. Comptez environ 6 à 8 heures pour compléter le jeu si vous êtes familier avec les puzzles exigeants, mais il est facile de prolonger cette expérience en explorant les moindres détails du monde et en cherchant à résoudre tous les mystères secondaires.

Le jeu repose sur des interactions simples : observer, interagir et résoudre. Cependant, la complexité des énigmes peut rendre la navigation parfois pénible, car rapidement tout est sujet à interprétation. Heureusement, la Switch se prête bien à ce type d’expérience grâce à sa portabilité, permettant d’apprécier l’aventure dans un cadre intimiste et au calme, car il faudra être assez concentré pour avancer dans cet opus.

La seule petite ombre au tableau réside dans une ergonomie excessivement épurée, avec un unique bouton pour toutes les actions — vestige du passé de Simogo, spécialiste de l’écran tactile. Le problème, c’est que la navigation dans les menus (très importants) peut s’avérer un peu laborieuse au début, en raison de l’absence d’un second bouton « annuler/retour », qui se révèle particulièrement handicapant.

Car oui, Lorelei and the Laser Eyes n’est pas un jeu pour tout le monde et à faire dans toutes les conditions. Il s’adresse à ceux qui aiment se perdre dans des récits complexes et des puzzles plutôt retors ou exigeants. Si vous cherchez une expérience linéaire ou riche en action, passez votre chemin, ce jeu pourrait vous frustrer. Mais pour les amateurs de mystères, d’esthétiques atypiques et de gameplay réfléchi, il s’agit d’une œuvre captivante qui reste en mémoire longtemps après la fin.

Lorelei and the Laser Eyes est disponible sur Nintendo Switch, uniquement via l’eShop.