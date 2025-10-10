Kluge Interactive vient d’annoncer l’arrivée de Synth Riders: Overdrive sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour la période des fêtes 2025. Ce nouveau titre, dérivé du célèbre jeu de rythme en réalité virtuelle, a été entièrement repensé pour la console hybride de Nintendo, avec de nouvelles mécaniques de jeu, un mode histoire complet et un multijoueur local jusqu’à quatre joueurs.

Développé spécialement pour la Switch, Synth Riders: Overdrive propose un gameplay repensé pour les modes portable et TV, alliant compétition et coopération dans des affrontements rythmés à 4 joueurs. Le jeu comprendra jusqu’à 64 pistes musicales, allant du synthwave à la pop moderne, ainsi qu’une campagne scénarisée se concluant par un combat de boss épique. Trois niveaux de difficulté permettront à tous les joueurs – des vétérans du rythme aux débutants – de s’y plonger facilement.

Dans Synth Riders: Overdrive, les joueurs incarnent un Synth Rider, héros d’un champ de bataille futuriste où chaque battement compte. Leur mission : empêcher Xander, une intelligence artificielle impitoyable, de prendre le contrôle d’une métropole cyberpunk. Pour cela, il faudra casser les formes au rythme de la musique, glisser sur les rails et exécuter des figures aériennes en hoverboard dans un déluge visuel et sonore électrisant. D’autres artistes seront dévoilés dans les prochains mois.

Le jeu inclura des titres de grands noms de la scène musicale internationale tels que Jack Harlow, Queen, Sia, Charli XCX, David Guetta, OneRepublic, Artemas, Wham!, Dance with the Dead, Sunset Neon et Starcadian. Chaque morceau proposera des défis rythmiques uniques, garantissant une expérience variée et intense.

Des modes pour tous les goûts

Multijoueur local jusqu'à 4 joueurs : que ce soit en duel ou en coopération sur le même écran, Synth Riders: Overdrive promet des soirées rythmées entre amis ou en famille.

Mode histoire haletant : affrontez Xander dans une campagne narrative pleine d'adrénaline où la survie de la ville dépend de votre sens du rythme.

Gameplay accessible : trois niveaux de difficulté permettent à chacun de trouver son tempo, des joueurs occasionnels aux plus exigeants.

Personnalisation complète : choisissez parmi trois avatars et divers costumes et accessoires pour donner du style à votre Synth Rider.

DLC musicaux à venir : des packs d'artistes additionnels – dont Gorillaz, Monstercat et Synthwaves 3 – viendront enrichir le contenu avec de nouvelles pistes et mouvements.

Trois éditions prévues

Kluge Interactive a confirmé que Synth Riders: Overdrive sera disponible en plusieurs éditions :

Édition Standard : 40 pistes musicales.

Édition Deluxe : 54 pistes.

Édition Ultimate : 64 pistes.

Arturo Perez, fondateur et PDG de Kluge Interactive, déclare :

“En tant qu’experts des jeux de rythme musical ayant créé une expérience VR à succès, nous sommes ravis d’apporter notre savoir-faire et notre passion aux joueurs Nintendo Switch avec Synth Riders: Overdrive. La portabilité de la console et ses capacités multijoueur local en font la plateforme idéale pour une aventure musicale rapide, fun et accessible à tous.”

Avec son ambiance néon rétro-futuriste, son gameplay réactif et son rythme frénétique, Synth Riders: Overdrive promet d’être l’un des jeux musicaux incontournables de cette fin d’année sur Nintendo Switch.