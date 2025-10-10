La sortie de Yooka-Replaylee, la version entièrement refaite et améliorée du jeu de plateforme culte Yooka-Laylee, approche à grands pas. Le titre débarquera sur Nintendo Switch 2 le 9 octobre 2025, et plusieurs vidéos comparatives ont été publiées pour l’occasion. L’une met en parallèle les versions Switch 2 et PS5, tandis qu’une autre confronte Yooka-Replaylee sur Switch 2 à la version originale sortie sur Nintendo Switch.

Développé par Playtonic Games, le studio fondé par d’anciens créateurs de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country, Yooka-Replaylee s’impose comme l’édition définitive de l’aventure originale sortie en 2017. Le jeu a été repensé de fond en comble, avec des graphismes revisités, des animations retravaillées, une bande-son orchestrale, et une quantité impressionnante de nouveautés de gameplay.

Dans Yooka-Replaylee, les événements du premier jeu sont racontés à nouveau à travers les yeux des deux héros, Yooka et Laylee, avec de nouvelles scènes, des séquences inédites et des ajouts narratifs qui approfondissent l’univers et les personnages.

Visuellement, le jeu bénéficie d’un énorme bond technique : textures retravaillées, éclairages dynamiques, effets de particules et framerate fluide. Sur Nintendo Switch 2, le rendu se rapproche de très près de la version PS5, tout en profitant d’une portabilité fluide et stable, grâce à une résolution et une performance optimisées.

Playtonic a entièrement révisé la caméra et les contrôles, rendant l’expérience plus réactive et moderne. Le duo dispose désormais de l’intégralité de ses mouvements dès le début de l’aventure, ce qui permet d’enchaîner les actions avec une fluidité inédite. Ce changement répond directement aux critiques adressées au premier jeu.

L’ajout d’une carte dynamique et d’un suivi des collectibles facilite grandement l’exploration des vastes mondes ouverts, tandis qu’un nouveau personnage, (book)Mark, sert de point de téléportation et de guide.

Parmi les nouveautés marquantes :

Le tout nouveau Rextro’s Arcade , remplaçant les anciens mini-jeux, propose désormais des défis isométriques inédits avec des récompenses à la clé.

, remplaçant les anciens mini-jeux, propose désormais des avec des récompenses à la clé. Une nouvelle monnaie à collecter — celle des Hivory Towers — permet d’acheter des objets et des améliorations auprès de la machine parlante Vendi .

à collecter — celle des — permet d’acheter des objets et des améliorations auprès de la machine parlante . Les Tonics, ces bonus modifiant le gameplay, font leur retour avec davantage d’options et la possibilité d’en équiper plusieurs simultanément, offrant une vraie personnalisation du style de jeu.

Enfin, la musique du jeu a été totalement réenregistrée sous forme orchestrale, signée par deux légendes du jeu vidéo : Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) et David Wise (Donkey Kong Country). Le résultat promet une ambiance nostalgique mais somptueusement modernisée.