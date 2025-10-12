Parfois, une idée simple et bien exécutée suffit à créer une expérience vidéoludique attachante. C’est le pari de Candy Rangers, un rail shooteur développé par le studio espagnol Mechano, qui débarque sur Nintendo Switch avec son concept coloré et son art style résolument mignon. Après l’avoir passé au crible, on vous livre notre verdict sur cette aventure sucrée qui séduit par son originalité, mais qui pêche par quelques défauts de précision.
Un gameplay coloré et rythmé
Mechano, un développeur espagnol, est à l’origine de ce projet. Le jeu nous plonge dans les aventures de quatre sœurs, Candy, Mint, Plum et Lemon, des « rangers » chargées de combattre les Unna, d’anciens gardiens de la nature transformés en monstres destructeurs. Si la narration est très légère avec seulement quelques cinématiques, elle sert avant tout de prétexte au gameplay. On apprécie les petits bonus narratifs, les « images souvenirs », qui se débloquent en atteignant certains scores et ajoutent une touche de charme à l’ensemble.
Le concept de base est aussi simple qu’excellent : on contrôle un groupe de quatre personnages se déplaçant automatiquement sur des rails. Chaque Ranger est associé à un bouton (A, B, X, Y) et tire un projectile de forme et de couleur différentes : rouge (horizontal), bleu (droit), vert (vertical) et jaune (en diagonale). L’idée est de viser les ennemis en fonction de leur formation ou de la couleur-cible qui les entoure pour maximiser les dégâts et les combos.
On retrouve une sensation proche d’un jeu de rythme, où l’enchaînement des tirs justes fait grimper le multiplicateur de points. Chaque niveau, d’une longueur idéale, donne envie de recommencer pour améliorer son score. Le gameplay est enrichi par des compétences secondaires comme une attaque de mêlée, une esquive, un saut et un dash, essentielles pour viser la perfection. La maniabilité est bien adaptée à la manette, avec une personnalisation des touches appréciable.
Des qualités indéniables… mais des défauts qui frustrent
Candy Rangers excelle par son concept novateur et son exécution globalement solide. Le jeu est addictif, et l’envie de battre son record est constante. Côté technique, l’expérience est fluide sur Switch. Les graphismes, bien que simples, affichent un style animé coloré et cohérent, tandis que la bande-son est un véritable coup de cœur : des mélodies entraînantes, entre Sonic Adventure et Pilotwings 64, qui restent en tête longtemps après avoir éteint la console.
Malheureusement, le jeu n’est pas sans lacunes. La précision des tirs est son principal point faible : il arrive souvent qu’un projectile touche un ennemi non visé, brisant un combo pourtant bien mené. Les obstacles et les différences de hauteur rendent certains passages plus chanceux que skillés. Les boss, quant à eux, manquent d’équilibre : certains sont trop longs (le deuxième, le final), d’autres trop faciles (le troisième, le quatrième). Seul le premier boss trouve un bon compromis.
La campagne principale est courte, mais le système de médailles pour débloquer les niveaux peut obliger à rejouer certains stages, ce qui peut sembler artificiel. Heureusement, un mode Arcade et un mode Difficile ajoutent de la rejouabilité. Le premier permet de profiter du gameplay sans contrainte, tandis que le second pousse la maîtrise des mécaniques à son paroxysme.
Conclusion
Candy Rangers est une surprise sucrée qui tire parti de son idée originale pour offrir un shooteur sur rails rafraîchissant et addictif. Si ses défauts de précision et son équilibrage approximatif empêchent le chef-d’œuvre, le plaisir de jeu reste bien présent. Sur Nintendo Switch, c’est une excellente option pour les amateurs de jeux d’arcade colorés et challengeants. Mechano a posé de solides bases ; on espère une suite qui peaufinera le concept.
LES PLUS
- Gameplay innovant et addictif : le système de tir basé sur les couleurs et les formations est une excellente idée, simple et bien exécutée
- Maniabilité globalement bien adaptée à la manette
- Bande-son extrêmement catchy et entraînante
- Expérience fluide et sans ralentissement sur Nintendo Switch
- Direction artistique colorée et cohérente
- Bonne rejouabilité grâce aux défis de score et aux modes arcade et hard
LES MOINS
- Problèmes de précision des tirs qui peuvent briser les combos de façon frustrante
- Équilibrage des boss inégal, certains étant trop longs ou trop faciles
- Durée de vie courte pour la campagne principale
- Progression parfois artificielle, obligeant à rejouer les niveaux pour collecter des médailles
- Narration très minimaliste et uniquement en anglais
