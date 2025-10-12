Spike Chunsoft a récemment confirmé le développement de Danganronpa 2×2, une refonte complète de Danganronpa 2: Goodbye Despair, prévue pour 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Si les fans ont accueilli cette annonce avec enthousiasme, beaucoup se sont immédiatement demandé pourquoi le studio avait choisi de revisiter le deuxième épisode plutôt que le tout premier jeu de la série. Le producteur Shohei Sakakibara a apporté une réponse claire à cette question dans une interview accordée à Famitsu.

Selon lui, une refonte du premier Danganronpa avait bien été envisagée. L’équipe avait même imaginé un remake ou un reboot qui modifierait le scénario tout en conservant les personnages et l’univers d’origine. Cependant, ils ont finalement réalisé que l’histoire du premier jeu constituait le socle fondateur de la saga. Modifier cette base aurait eu des conséquences trop importantes sur la cohérence globale de l’univers. Après réflexion, les développeurs ont donc préféré se tourner vers le second épisode, qui leur permettait de proposer une nouvelle expérience sans trahir les fondations de la série.

Danganronpa 2×2 comprendra ainsi un scénario entièrement inédit, bâti sur la structure de Goodbye Despair. Les décors et les personnages resteront identiques, mais une série d’événements inédits bouleversera totalement la chronologie. Les victimes, les coupables et les mécanismes des meurtres seront complètement différents, donnant lieu à un récit d’une ampleur comparable à celui du jeu original.

Le remake intégrera également une version retravaillée du scénario d’origine, avec de nouveaux graphismes, des décors repensés et une mise en scène modernisée pour s’adapter aux plateformes actuelles. Sakakibara précise que les deux expériences – le remake et le scénario inédit – seront totalement distinctes, et non de simples variations d’une même trame. L’introduction restera identique, mais très vite, un événement majeur fera basculer l’histoire dans une direction radicalement différente.

Côté production, Danganronpa 2×2 réunit plusieurs figures clés de la licence, dont Kazutaka Kodaka et Rui Komatsuzaki, désormais membres du studio TookyoGames. Kodaka occupe ici un rôle de supervision et de co-création des intrigues et des énigmes. L’équipe promet une direction artistique entièrement redessinée, des environnements remodelés – notamment un Jabberwock Island revisité avec une atmosphère de resort tropical – ainsi qu’un doublage intégralement réenregistré.

La distribution vocale reste fidèle à celle du jeu original, à l’exception notable de Monokuma et Monomi, dont les comédiens historiques ont disparu. De nouveaux acteurs reprendront leurs rôles, avec une annonce officielle prévue prochainement.

Quant au contenu, Sakakibara indique que la durée de la nouvelle histoire sera équivalente, voire supérieure à celle du jeu original. Certaines activités secondaires et mini-jeux emblématiques, comme Dangan Island ou Magical Girl Miracle☆Monomi, devraient faire leur retour, même si le producteur préfère pour l’instant garder le mystère autour des détails.

Ce projet marque le grand retour de la série principale, après plusieurs années d’absence depuis Danganronpa V3: Killing Harmony sorti en 2017. Prévu pour sortir sur Nintendo Switch 2, Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, Danganronpa 2×2 sera également présenté lors du 15e anniversaire de la franchise en novembre 2025, où une première démo jouable mondiale est attendue.

Sakakibara conclut : « Les fans ont été patients, et nous sommes ravis de pouvoir enfin leur offrir un nouveau chapitre de Danganronpa. Même si 2×2 prend la forme d’un remake, il s’agit avant tout d’une histoire inédite. Hinata, Komaeda… et tout l’univers de Danganronpa reviennent, plus imprévisibles que jamais. »