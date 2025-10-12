Bandai Namco a profité de l’EVO France 2025 pour annoncer l’arrivée de Super Saiyan 4 Goku, issu de Dragon Ball Daima, dans l’excellent Dragon Ball FighterZ. Ce nouveau personnage rejoindra le roster dès le printemps 2025. D’après Gematsu, il s’agit du premier nouveau combattant ajouté au jeu depuis quatre ans, ce qui en fait une arrivée particulièrement attendue par les fans du célèbre jeu de combat en 2D.

En parallèle, Bandai Namco a confirmé la sortie d’une nouvelle mise à jour d’équilibrage prévue pour le 12 octobre. Celle-ci introduira des ajustements stratégiques autour du Z-Reflect et proposera des modifications pour l’ensemble des personnages. Les notes complètes du patch seront disponibles le jour de la sortie.

Enfin, les légendes du versus fighting reviendront pour le DRAGON BALL FighterZ Masters Showdown, prévu lors du DRAGON BALL Games Battle Hour 2026, avec la participation de grands noms comme GO1, Hikari, SonicFox, Wawa, Wade et Yasha.