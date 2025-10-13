La nouvelle vague de promotions sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch s’annonce particulièrement généreuse cette semaine. De nombreux jeux voient leur tarif chuter à des niveaux jamais atteints, avec plusieurs prix planchers pour des titres récents ou acclamés par la critique. Parmi eux, on retrouve notamment Europa, Metal Slug Tactics, Hogwarts Legacy, ou encore Celeste, tous proposés à des tarifs défiant toute concurrence.

Des titres majeurs à prix mini

Les amateurs d’action et de tactique seront ravis d’apprendre que Metal Slug Tactics tombe à 16,24 $ au lieu de 24,99 $, soit sa première véritable promotion depuis son lancement. Même constat pour Europa, l’exploration poétique en apesanteur, désormais proposée à 7,49 $ au lieu de 14,99 $, un tarif qui marque son plus bas historique.

Du côté des gros titres, Hogwarts Legacy s’affiche à 11,99 $ (au lieu de 59,99 $), tandis que Batman: Arkham Trilogy est temporairement proposé à 23,99 $, soit une réduction de 60 %. Les fans de baston pourront eux se tourner vers Dragon Ball FighterZ, bradé à 9,59 $, ou vers Streets of Rage 4 à 8,74 $.

Des pépites indé à ne pas manquer

Côté indépendants, la sélection est tout aussi riche. Celeste, l’un des jeux de plateforme les plus acclamés de ces dernières années, passe à 4,99 $ (au lieu de 19,99 $). Ender Lilies, sublime metroidvania atmosphérique, profite lui aussi d’une grosse remise à 9,99 $, tandis que Brok the InvestiGator, le curieux mélange de beat’em up et d’enquête, tombe à 9,99 $.

D’autres excellents titres font également partie de la sélection, comme :

Blasphemous 2 à 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

à (au lieu de 29,99 $) Going Under à 4,99 $

à Graveyard Keeper à 4,99 $

à Darkwood à 3,74 $

à Moonlighter à seulement 2,29 $, un must-have pour les fans de gestion et d’aventure.

Les classiques et collections rétro en force

Les nostalgiques ne sont pas oubliés. Plusieurs compilations rétro voient leur prix s’effondrer :

LEGO Harry Potter Collection tombe à 5,99 $

tombe à LEGO Star Wars: The Skywalker Saga à 11,99 $

à NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 à 19,99 $

à Samurai Shodown NeoGeo Collection à 9,99 $

à Wonder Boy: The Dragon’s Trap à 4,99 $

De quoi redécouvrir des classiques dans des versions optimisées pour la Nintendo Switch, souvent accompagnées d’options modernes comme les sauvegardes instantanées ou le rembobinage.

Des expériences narratives et relaxantes en réduction

Les fans de jeux narratifs ou d’expériences contemplatives trouveront également leur bonheur :

How to Say Goodbye , une aventure poétique et apaisante, tombe à 3,24 $

, une aventure poétique et apaisante, tombe à Tavern Talk , sorti récemment, bénéficie d’une jolie remise à 14,29 $

, sorti récemment, bénéficie d’une jolie remise à Paper Trail, véritable coup de cœur artistique, s’affiche à seulement 1,99 $

Une vague de promotions à ne pas rater

– A Boy and His Blob – $8.99 (was $14.99)

– A Boy and His Blob Retro Collection – $5.49 (was $9.99)

– Amber Isle – $12.49 (was $24.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (was $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $11.99 (was $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $15.99 (was $39.99)

– Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced – $31.99 (was $39.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (was $59.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (was $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (was $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (was $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (was $14.99)

– Blazing Chrome – $4.24 (was $16.99)

– BloodRayane: ReVamped – $12.99 (was $19.99)

– BloodRayne 2: ReVamped – $11.99 (was $19.99)

– BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – $10.99 (was $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (was $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (was $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (was $14.99)

– Brawlout – $1.99 (was $19.99)

– Brok the InvestiGator – $9.99 (was $19.99)

– Celeste – $4.99 (was $19.99)

– Children of Morta – $3.28 (was $21.99)

– Dark Devotion – $4.99 (was $19.99)

– Darkwood – $3.74 (was $14.99)

– Don’t Starve – $4.99 (was $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (was $14.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (was $59.99)

– ElecHead – $4.99 (was $9.99)

– Ender Lilies – $9.99 (was $24.99)

– Ender Magnolia – $16.24 (was $24.99)

– Europa – $7.49 (was $14.99)

– Figment – $1.99 (was $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (was $24.99)

– Front Mission 1st: Remake – $11.89 (was $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (was $34.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $12.49 (was $24.99)

– Ghost Blade HD – $4.19 (was $14.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (was $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (was $29.99)

– Gnosia – $17.49 (was $24.99)

– Going Under – $4.99 (was $19.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (was $19.99)

– Griftlands – $7.99 (was $19.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $3.74 (was $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (was $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (was $24.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $5.99 (was $29.99)

– Heavenly Bodies – $7.99 (was $19.99)

– Hogwarts Legacy – $11.99 (was $59.99)

– How to Say Goodbye – $3.24 (was $12.99)

– Infernax – $11.99 (was $19.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (was $19.99)

– Killer Frequency – $4.99 (was $24.99)

– Kingdom Eighties – $4.79 (was $11.99)

– Kingdom New Lands – $1.99 (was $14.99)

– Kingdom Two Crowns – $3.99 (was $19.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (was $19.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (was $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (was $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (was $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (was $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (was $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (was $59.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (was $19.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $12.99 (was $39.99)

– Metal Slug Tactics – $16.24 (was $24.99)

– Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition – $8.99 (was $17.99)

– MLB The Show 25 – $14.99 (was $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (was $39.99)

– Moonlighter – $2.29 (was $24.99)

– Mortal Kombat 1 – $13.19 (was $39.99)

– Moving Out – $4.99 (was $24.99)

– MySims: Cozy Bundle – $19.99 (was $39.99)

– NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 – $19.99 (was $39.99)

– Ninja Gaiden: Ragebound – $19.99 (was $24.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (was $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (was $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (was $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $9.99 (was $49.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (was $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (was $19.99)

– Pang Adventures – $1.99 (was $9.99)

– Paper Trail – $1.99 (was $19.99)

– Piczle Cross: Rune Factory – $5.99 (was $11.99)

– Prison Architect – $2.99 (was $29.99)

– Retro City Rampage DX – $2.99 (was $14.99)

– Samurai Shodown NeoGeo Collection – $9.99 (was $39.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (was $39.99)

– Shakedown: Hawaii – $2.99 (was $19.99)

– Sherlock Holmes the Awakened – $3.99 (was $39.99)

– Spiritfall – $11.99 (was $19.99)

– Streets of Rage 4 – $8.74 (was $24.99)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $1.99 (was $9.99)

– Superhot – $7.49 (was $24.99)

– Tavern Talk – $14.29 (was $21.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $14.99 (was $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (was $29.99)

– The House of the Dead: Remake – $2.49 (was $24.99)

– The Oregon Trail – $11.99 (was $29.99)

– The TakeOver – $2.99 (was $19.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (was $14.99)

– Tinykin – $6.24 (was $24.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $9.99 (was $19.99)

– TowerFall – $4.99 (was $19.99)

– Trinity Fusion – $5.99 (was $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (was $19.99)

– Windjammers – $4.49 (was $14.99)

– Windjammers 2 – $5.99 (was $19.99)

– Witch on the Holy Night – $23.99 (was $39.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $4.99 (was $19.99)

– Ys Origin – $4.99 (was $19.99)