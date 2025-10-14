C’est désormais presque officiel : Assassin’s Creed Shadows débarquera sur Nintendo Switch 2 dès le 5 décembre 2025, selon les informations partagées par le très fiable Billbil-kun. Ubisoft devrait d’ailleurs confirmer la nouvelle très prochainement, mettant ainsi fin à des mois de spéculations autour de cette version tant attendue.

Jusqu’ici, aucune rumeur solide n’avait évoqué ni la date de sortie, ni le prix, ni même le format prévu pour l’édition Switch 2. D’après les recherches de Billbil-kun, cette adaptation du dernier volet de la saga Assassin’s Creed aura droit à une version physique, mais sous la forme d’une carte clé de jeu. Cela signifie qu’un téléchargement complet du titre sera nécessaire.

Assassin’s Creed Shadows sortira donc le 5 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2, avec une phase de précommandes prévue en amont. La date exacte d’ouverture de ces précommandes n’a pas encore été fixée, mais elle devrait intervenir d’ici le 7 novembre prochain. Le jeu serait proposé à un prix avoisinant les 50 euros, avec la possibilité de promotions ponctuelles chez certains revendeurs.

Cette annonce vient confirmer plusieurs indices repérés ces derniers mois. En avril, le site officiel du PEGI (l’organisme européen de classification des jeux vidéo) avait discrètement ajouté la mention Nintendo Switch 2 sur la fiche d’Assassin’s Creed Shadows. Puis, le 10 octobre dernier, une fuite sur le site d’Auchan France avait brièvement affiché une page produit dédiée au jeu, accompagnée d’un visuel de jaquette et de la mention « Carte clé de jeu », suggérant un lancement imminent.

Pour rappel, Assassin’s Creed Shadows est sorti initialement en mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et transporte les joueurs dans un Japon féodal magnifiquement reconstitué, mêlant infiltration, action et narration cinématographique. Cette version Nintendo Switch 2 devrait profiter d’optimisations techniques adaptées à la nouvelle console hybride, tout en conservant l’expérience complète du jeu d’origine.

Ubisoft n’a pas encore communiqué officiellement sur les spécificités de cette version ni sur son poids estimé, mais au vu de la puissance de la Switch 2, les fans peuvent s’attendre à une adaptation soignée proche des versions console de salon.