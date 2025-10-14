MicroProse et Terrible Toybox ont officiellement confirmé l’arrivée de Death By Scrolling sur Nintendo Switch. La date de sortie n’a pas encore été communiquée, mais le titre promet déjà une expérience à la fois nerveuse, étrange et pleine d’humour noir.

Développé sous la direction de Ron Gilbert, le créateur légendaire de Monkey Island, ce nouveau projet prend la forme d’un RPG roguelike à défilement vertical, où le joueur tente d’échapper aux griffes de la Faucheuse dans un purgatoire aussi absurde que dangereux.

Bienvenue dans Death By Scrolling, un monde où chaque seconde compte et où le danger vient d’en bas. Le principe est simple : choisir un personnage doté de compétences uniques et gravir sans relâche les niveaux infinis du Purgatoire. À mesure que l’écran monte, les flammes de l’enfer menacent de tout engloutir. Les joueurs devront donc combattre des monstres étranges, récupérer des gemmes précieuses et surtout éviter la mort elle-même, omniprésente et impossible à vaincre.

Entre deux courses, il sera possible de faire du shopping auprès de marchands excentriques, d’accepter des quêtes secondaires loufoques ou encore d’améliorer son équipement grâce aux richesses accumulées. Chaque partie promet d’être différente, entre bonus aléatoires, rencontres absurdes et dialogues truffés d’un humour noir typique de Ron Gilbert.

Les développeurs annoncent également un système de progression persistant, la possibilité de débloquer de nouveaux personnages, des combats de boss démoniaques, ainsi que des classements en ligne permettant de comparer ses performances avec celles des autres âmes damnées.

Avec son ton irrévérencieux, sa direction artistique singulière et son concept de défilement vertical sous tension, Death By Scrolling s’annonce comme une expérience à part dans le paysage du roguelike moderne.

Un titre à surveiller de près sur Nintendo Switch, d’autant plus qu’il marque le grand retour de Ron Gilbert à la tête d’un projet original.