Team Cherry continue de peaufiner Hollow Knight: Silksong après sa sortie tant attendue. Le studio australien vient de publier la mise à jour 1.0.28891, actuellement disponible sur Steam, et bientôt déployée sur consoles, dont la Nintendo Switch 2. Cette nouvelle version n’apporte pas de changements majeurs au gameplay ou à la difficulté, mais vise surtout à améliorer la stabilité, la gestion des manettes et à corriger de nombreux bugs parfois gênants.

Une mise à jour centrée sur la stabilité et les correctifs

L’un des principaux ajouts concerne la compatibilité accrue des manettes : Silksong reconnaît désormais le DualSense Edge, tandis que le support des contrôleurs sur Mac a été optimisé. Le jeu se met désormais automatiquement en pause lorsqu’une manette se déconnecte, évitant ainsi toute perte de progression lors d’un débranchement accidentel.

L’équipe a également réglé plusieurs problèmes liés aux commandes, notamment des cas où certaines actions pouvaient être exécutées de manière non intentionnelle (comme le double saut ou le dash aérien dans des situations interdites).

Une longue liste de correctifs de gameplay

La mise à jour corrige un grand nombre d’anomalies découvertes depuis le lancement. Parmi les plus notables :

Des problèmes de collisions et de déplacements hors limites ont été résolus, empêchant désormais le joueur ou certains ennemis de sortir accidentellement du décor. Plusieurs adversaires, comme Pharlid Divers, Seth ou Crust King Khann, ont bénéficié de correctifs pour empêcher des comportements erratiques ou des chutes hors de l’arène.

Les développeurs ont aussi corrigé un souci rare où certains joueurs restaient bloqués sous une malédiction en fin de partie, ainsi que divers cas où des objets devenaient impossibles à récupérer si le joueur quittait immédiatement après les avoir obtenus.

Sur le plan des combats, l’équilibrage a été légèrement revu :

Les Sharp Dart et Cross Stitch voient leurs dégâts augmentés.

et voient leurs dégâts augmentés. Les attaques Thread Storm infligent un peu moins de dégâts à haut niveau.

infligent un peu moins de dégâts à haut niveau. La compétence Rune Rage bénéficie d’un ajustement de sa courbe de dégâts pour correspondre aux autres compétences de soie.

De plus, les Fine Pins voient leur taux de drop passer de 50 % à 100 %, mais leur quantité requise augmente pour compenser.

Des corrections précises pour des situations rares

Team Cherry a traqué des dizaines de petits bugs, parfois très spécifiques. Parmi les plus intéressants :

Le Curveclaw réagit désormais correctement à l’attaque plongeante du Chasseur.

réagit désormais correctement à l’attaque plongeante du Chasseur. Le Harpoon ne génère plus deux unités de soie au lieu d’une.

ne génère plus deux unités de soie au lieu d’une. Les Cogflies apparaissent désormais depuis les bons emplacements après une transition de scène.

apparaissent désormais depuis les bons emplacements après une transition de scène. Les Kits d’Artisanat augmentent enfin les dégâts des outils offensifs bleus comme le Sawtooth Circlet.

augmentent enfin les dégâts des outils offensifs bleus comme le Sawtooth Circlet. Les Surgeon enemies ne peuvent plus tirer le héros en dehors des limites.

ne peuvent plus tirer le héros en dehors des limites. Les blocs coulissants des Vaults répondent maintenant uniquement aux dégâts de l’aiguille, comme prévu.

Enfin, un soft-lock gênant survenant pendant la séquence d’ouverture de la Grand Gate a été éliminé, tout comme plusieurs problèmes mineurs liés à l’eau, aux sauts muraux ou à certaines transitions entre zones.